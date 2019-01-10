За российскими журналистами, убитыми в ЦАР, велась слежка

Как сообщает центр «Досье», занимавшийся расследованием, наблюдение организовал местный жандарм Эммануэль Котофио, который общался с человеком из структур Евгения Пригожина. Жандарм около сорока раз связывался с водителем, который возил группу журналистов, а также находился неподалеку от места убийства. Центральноафриканские военные опознали его в машине среди других пяти человек. Этот автомобиль проехал через КПП за 20 минут перед появлением машины, в которой находились Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Авторы расследования полагают, что Котофио обучался в Судане у российских военных инструкторов и общался с сотрудником компании Пригожина Александром Сотовым. Тот, в свою очередь, много раз встречался с советником президента ЦАР Валерием Захаровым, который также связан со структурами Пригожина, — сообщает Новая газета.

Результаты расследования Центром «Досье» обстоятельств убийства российских журналистов в ЦАР не вызывают сомнений, и российские власти обязаны отреагировать на эту информацию. Такое мнение в нашем эфире высказал журналист Максим Шевченко. Главным подозреваемым в этом деле является Евгений Пригожин, — считает Максим Шевченко.