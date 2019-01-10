За российскими журналистами, убитыми в ЦАР, велась слежка
Как сообщает центр «Досье», занимавшийся расследованием, наблюдение организовал местный жандарм Эммануэль Котофио, который общался с человеком из структур Евгения Пригожина. Жандарм около сорока раз связывался с водителем, который возил группу журналистов, а также находился неподалеку от места убийства. Центральноафриканские военные опознали его в машине среди других пяти человек. Этот автомобиль проехал через КПП за 20 минут перед появлением машины, в которой находились Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Авторы расследования полагают, что Котофио обучался в Судане у российских военных инструкторов и общался с сотрудником компании Пригожина Александром Сотовым. Тот, в свою очередь, много раз встречался с советником президента ЦАР Валерием Захаровым, который также связан со структурами Пригожина, — сообщает Новая газета.
Результаты расследования Центром «Досье» обстоятельств убийства российских журналистов в ЦАР не вызывают сомнений, и российские власти обязаны отреагировать на эту информацию. Такое мнение в нашем эфире высказал журналист Максим Шевченко. Главным подозреваемым в этом деле является Евгений Пригожин, — считает Максим Шевченко.
Комментарии6
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kottigr1 10 января 2019 | 21:05
На кухню путинского повара лучше не влазить.. Там в меню только трупы и расчлененка...
naebabchenka_drysch 10 января 2019 | 21:12
Кто догадался, зачем Вор МБХ нанял киллеров для слежки за убиенными?
Смелее!
kottigr1 10 января 2019 | 21:14
naebabchenka_drysch: Наверное для того, что бы путинские патриоты в свободное от чистки польских унитазов время, ходили на гейпарады в кружевных трусиках ?
ykra_dupa 10 января 2019 | 21:17
naebabchenka_drysch: Тут вы совершенно правы ! Если пиндосы убили Российских военных в Сирии , то в этом виноват Путин ,ну это же он их туда послал ! Если в Африке закалампуцали троих пропагандонов которых туда отправил ходорковский , то опять виноват Путин ! Хомячье епанутые !))))))
victor_xy 10 января 2019 | 21:15
// За российскими журналистами, убитыми в ЦАР, велась слежка ... как сообщает центр «Досье»//
А правильно сообщает ;) - ходор он за всеми следит и результат этих слежек печален... ((( - но теперь-то этому упырю ходору не отвертеться, - будет ему пожизненное за троих, да...
m_doc 10 января 2019 | 21:23
Три белых мужика приезжают в небольшую чёрную страну и типа делают всё, чтобы остаться незаметными, начиная со съёмок уличных торговцев без их разрешения:)
И смех, и грех...