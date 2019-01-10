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21:00, 10 января 2019

Провал грунта, из-за которого затопило Тушинский тоннель, мог произойти из-за работ по расширению Волоколамского шоссе

Провал грунта, из-за которого затопило Тушинский тоннель, мог произойти из-за работ по расширению Волоколамского шоссе и строительству нового автомобильного тоннеля. Работы проводились в 2003-ем году. Об этом газете Коммерсант сообщили в пресс-службе Канала имени Москвы. В то же время, там отметили, что гидротехническим конструкциям канала около 80 лет. Они проходили плановое обследование и не были признаны аварийными.

Сейчас в Москве открыто движение по основному ходу Волоколамского шоссе в сторону области и в центр. Также открыт съезд с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в направлении центра. Дублер в сторону улицы Свободы и сама улица пока перекрыты. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.

Комментарии

11

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ki000999 10 января 2019 | 21:06

Провал грунта, из-за которого затопило Тушинский тоннель, мог произойти из-за работ по расширению Волоколамского шоссе и строительству нового автомобильного тоннеля. Работы проводились в 2003-ем году.....................................А точно в 2003, а не 1943-ем?

tvitov66 10 января 2019 | 21:25

ki000999: "Это всё придумал Черчилль в 18-м году"(с) и «Англичанка гадит»(с)

zigfridf 10 января 2019 | 21:29

ki000999: при мне ремонт тогда делал - я и утром и вечером каждый день с собакой вдоль шлюза гулял. Его и осушали, и работы по расширению проводили. Только, делали это зимой.

(комментарий скрыт)

cromwel 10 января 2019 | 21:10

всё происходит из-за того, что подрядные организации нанятые бандой оленевода занимаются халтурой. Они не соблюдают технологий, правила строительства, состав и качество материалов. Отстегивают стройконтролю и приемной комиссии за прием недоделанных объектов.

y_y_y 10 января 2019 | 21:14

cromwel:
//организации нанятые бандой оленевода//
Как бы в 2003 году совсем другие люди рулили в Первопрестольной. Ну п нынешние, вполне оперативно справились с затоплением. :)

Движение восстановлено в тот же вечер. Пострадавших нет. ;)

tvitov66 10 января 2019 | 21:10

" А с какой целью взимается плата?! С целью ремонта провала. Чтобы не слишком проваливался!"(с)

penderezky 10 января 2019 | 21:18

Да всем ясно что это терракт. За пять минут до промоины от нее отшел человек. А всем евреям ездящим через тоннель пришло СМС с предупреждением не ездить сегодня через тоннель. И газель сегодня в Москве задерживали со стрельбой. Нет веры власти

pilpelzaken 10 января 2019 | 21:34

//Работы проводились в 2003-ем году. //
Ну вот, опять эхо "лихих девяностых"...:-)))

garaal 10 января 2019 | 21:46

Абама сволочь подсуропил!!!

vumba 10 января 2019 | 21:53

этот тоннель не в первый раз промокает или промерзает. Давно понятно, что-то не так. теперь дождались прорыва. Но валить теперь будут на Лужкова

j_partizan 10 января 2019 | 22:10

Около 80 лет назад инженеры умели расчитывать, а сегодня умеют только считать и то, только деньги, и не инженеры, а директора фирм.

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