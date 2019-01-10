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Эксклюзив Эха 20:54, 10 января 2019

Проверка Роскомнадзором ВВС – зеркальный ответ на обвинения Великобритании в адрес RT – Союз журналистов

Проверка Роскомнадзором «Русской службы ВВС» – зеркальный ответ на обвинения Великобритании в адрес российского телеканала RT. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Судя по всему, это ответные действия российских властей на действия британского медиарегулятора, который нашел какие-то нарушения британского законодательства в сообщениях RT о Сирии», — сказал он.

По словам В.Соловьева, право зеркально ответить на препятствия, чинимые российским СМИ другим государством, прописано в законе РФ о печати.

«Кажется, именно это сейчас как раз происходит, и это подтвердил в интервью одной из телекомпаний пресс-секретарь президента Дмитрий Песков», — заметил он.

В.Соловьев выразил надежду, что противостояние не приведет к лишению обоих СМИ лицензий.

Ранее Роскомнадзор объявил, что проверит BBC в конце января на соблюдение лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания. Как утверждает ведомство, на сайте BBC выявлены материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций.

Комментарии

12

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kottigr1 10 января 2019 | 21:00

Давно пора закрыть все пропогандонские путинские помойки по всему миру..

polikarpich 10 января 2019 | 21:11

kottigr1: Ну, то есть, всё это туфта насчёт "идеологических установок террористов". Это просто "мстя" такая.

tant14 10 января 2019 | 21:38

polikarpich: Ну Рашу тудыее британцы прямо обвиняют во лжи и подтасовках и приводят конкретные примеры лжи и недобросовестной информации.
А вот Роспозор нашел экстремизм у ВВС. Это даже забавно.

Это примерно как он же раньше нашел пропаганду нацизма в показе первого Парада Победы , когда эмблемы и знамена со свастиками на землю бросали.
Если хотеть то прикопаться можно ко всему.

iakushev_ilia 10 января 2019 | 22:03

tant14: тебе забавна любовь западных СМИ к террористам? Или ты не видел их симпатии к головорезам?

tant14 10 января 2019 | 22:07

iakushev_ilia: мальчик сопливенький, мне забавна российская любовь к мусульманским террористам типа Хизбаллы, Хамаса и прочих. Которые даже арабами признаны террористами.
И симпатии к головорезам я видел, соплячок, только со стороны россиянцев.
А Запад их долбает по мере сил и возможностей.
А вот приезжают они за оружием и финансированием в Москву.
Такие вот дела.

naebabchenka_drysch 10 января 2019 | 21:03

Если закрыть ВВС - то количество лжи во всемирных СМИ уменьшится на 79%.

polikarpich 10 января 2019 | 21:14

naebabchenka_drysch: А если закрыть "Первый канал" и "Россию", то количество тупых Дрищей, замороченных пропагандой, уменьшится на 86,73%.

ura_123 10 января 2019 | 21:38

naebabchenka_drysch: Точно-точно! Ведь это именно ВВС поведало миру о распятом младенце)))

iakushev_ilia 10 января 2019 | 22:05

ura_123:пробиркой потряси

viktorova 10 января 2019 | 21:14

Подскажите, плиз, в России транслируется BBC на русском по ТВ? Я не мог найти.
RT в Великобритании врет круглосуточно на бесплатном канале.

ura_123 10 января 2019 | 21:36

А этот самый В.Соловьёв к журналистике каким боком???
Эх,как прав был Ургант,назвав соловьиный помёт соловьиным помётом,а не политическим ток-шоу)))

pilpelzaken 10 января 2019 | 21:40

Рабочие Уралвагонзавода полностью одобряют и поддерживают заявление главного журнаглиста нашей страны - Владимира Соловьева!
До-ре-ми-фа-соль-ля-си,
Мы ответим Би Би Си,
Может быть, фекально,
Но зато - зеркально!

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