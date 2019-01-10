Проверка Роскомнадзором «Русской службы ВВС» – зеркальный ответ на обвинения Великобритании в адрес российского телеканала RT. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Судя по всему, это ответные действия российских властей на действия британского медиарегулятора, который нашел какие-то нарушения британского законодательства в сообщениях RT о Сирии», — сказал он.

По словам В.Соловьева, право зеркально ответить на препятствия, чинимые российским СМИ другим государством, прописано в законе РФ о печати.

«Кажется, именно это сейчас как раз происходит, и это подтвердил в интервью одной из телекомпаний пресс-секретарь президента Дмитрий Песков», — заметил он.

В.Соловьев выразил надежду, что противостояние не приведет к лишению обоих СМИ лицензий.

Ранее Роскомнадзор объявил, что проверит BBC в конце января на соблюдение лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания. Как утверждает ведомство, на сайте BBC выявлены материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций.