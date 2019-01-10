Церемония вручения премии Оскар впервые за 30 лет может пройти без ведущего

Об этом пишет издание Variety. Вместо одного основного ведущего американская киноакадемия может приглашать отдельных гостей, которые будут объявлять номинантов премии. Первоначально планировалось, что вести церемонию будет актер и комик Кевин Харт, однако месяц назад он отказался от этой роли. Это случилось после того, как разгорелся скандал вокруг его публикаций в Твиттере, высмеивающих представителей ЛГБТ.