Госдума в первом чтении приняла поправки, запрещающие турфирмам организовывать паломнические поездки

Изменения касаются закона о свободе совести и религиозных объединений. Документ, опубликованный на сайте Госдумы, определяет паломника как человека, который совершает поездку для участия в религиозном обряде. Этим могут заниматься только религиозные объединения, а не коммерческие организации. Авторы законопроекта считают, что это позволит защитить верующих от недобросовестных организаторов поездок.