Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, которая внесена в реестр Роскомнадзора

Об этом свидетельствуют материалы британского госреестра юридических лиц. Заявление было подписано Дуровым 19 декабря. Юридическую структуру своей группы Дуров не раскрывает, однако ранее это юридическое лицо было указано им как основное для его мессенджера. Эксперты говорят, что на блокировку Телеграма в России это не повлияет. По одной версии, это может быть связано с запуском криптовалюты, по другой – с выходом Великобритании из Евросоюза, — сообщает РБК.