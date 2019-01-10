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20:31, 10 января 2019

Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, которая внесена в реестр Роскомнадзора

Об этом свидетельствуют материалы британского госреестра юридических лиц. Заявление было подписано Дуровым 19 декабря. Юридическую структуру своей группы Дуров не раскрывает, однако ранее это юридическое лицо было указано им как основное для его мессенджера. Эксперты говорят, что на блокировку Телеграма в России это не повлияет. По одной версии, это может быть связано с запуском криптовалюты, по другой – с выходом Великобритании из Евросоюза, — сообщает РБК.

Комментарии

4

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naebabchenka_drysch 10 января 2019 | 20:41

Дуров - дурень.

viktorova 10 января 2019 | 20:43

naebabchenka_drysch: путя - дурень

sasass 10 января 2019 | 20:43

naebabchenka_drysch: Наоборот - он умный....

kondrat_vlad 10 января 2019 | 20:46

naebabchenka_drysch: Ольгинские должны молчать, их как правило путинцы просят встать раком - и ФСЁ.

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