Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять единственного союзника на западном направлении
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять единственного союзника на западном направлении. Таким образом он прокомментировал на совещании в Минске разногласия с Москвой из-за налогового маневра в России, который грозит потерями для бюджета республики. В то же время Лукашенко отметил, что для страны не проблема заработать дополнительные 400 миллионов долларов, чтобы компенсировать потери от маневра, — сообщает РБК. Лукашенко распорядился также изучить возможность поставки нефти в Белоруссию через страны Балтии.
Комментарии17
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kir_pich_101 10 января 2019 | 20:34
Глупости все это.
у нас же Лаос есть!
Зачем нам кто-то еще?
kotbajune 10 января 2019 | 20:43
"Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять единственного союзника на западном направлении"
Это что, предява, Сашура?
Это что за понты? Ты на кого пась разявил, братуха.. бл..?
И сапогом по я....
post_v 10 января 2019 | 20:44
kir_pich_101:
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Лукашенко молодец!
не удивлюсь, если сейчас Лукашенко получит от России деньги на укрепление западной границы Беларуси, и деньги от Евросоюза на укрепление восточной границы Беларуси
ykra_dupa 10 января 2019 | 20:35
Это усатое гавно то союзник !? )))
puli2_4 10 января 2019 | 20:37
ykra_dupa: А у вас все говно и только вы хорошие . Странно ведь это ? .
edyunia 10 января 2019 | 20:40
puli2_4: \\А у вас все говно\\
Ничего нового, вот уже и беларусобандеровцы нарисовались.
nostradam 10 января 2019 | 20:44
ykra_dupa: Кто же виноват, что у вас в союзниках -только говно, кстати преимущественно усатое.
homermp 10 января 2019 | 20:36
Если Лукашенко говорит что без проблем возместит выпадающие доходы, то что же он так беспокоится? Пусть зарабатывает самостоятельно.
kottigr1 10 января 2019 | 20:42
homermp: У России есть только два союзника - это её армия и флот, поэтому именно они штурмовали Зимний Дворец !
alo0000 10 января 2019 | 20:37
Мы уже сказали - повернулись на восток. Меняем одного на западе на двух на востоке. И за ценой не постоим.
igor919191 10 января 2019 | 20:38
Дайте денег и буду вам союзником.
m_doc 10 января 2019 | 20:38
Ой, можно подумать, у Бацьки цельная вязанка союзников:) Кто его, последнего диктатора и капризного психопата, терпеть будет, кроме нас?
Пущай под пшеков ложится, если на приключения тянет. Через поколение живых белорусов не останется.
edyunia 10 января 2019 | 20:43
m_doc: \\Пущай под пшеков ложится\\
У вас там в конторе повёрнутые все на под кого-то ложится? Это типа по Фрейду или как?
m_doc 10 января 2019 | 20:45
edyunia: А ты хочешь исключительно сверху? Понимаю:)))))
za_stalina 10 января 2019 | 20:38
Балтия так балтия.
viktorova 10 января 2019 | 20:41
//Лукашенко отметил, что для страны не проблема заработать дополнительные 400 миллионов долларов, //
У одного ракеты мультяшные летают, у второго деньги под ногами валяются. Они соревнуются в пиз.....больстве что ли?
piter_ug 10 января 2019 | 20:43
Ножичек в спину от Лукашенко будет самый увесистый.