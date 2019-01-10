Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять единственного союзника на западном направлении. Таким образом он прокомментировал на совещании в Минске разногласия с Москвой из-за налогового маневра в России, который грозит потерями для бюджета республики. В то же время Лукашенко отметил, что для страны не проблема заработать дополнительные 400 миллионов долларов, чтобы компенсировать потери от маневра, — сообщает РБК. Лукашенко распорядился также изучить возможность поставки нефти в Белоруссию через страны Балтии.