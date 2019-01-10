Би-Би-Си настаивает, что соблюдает российские законы и готова дать пояснения в связи с претензиями Роскомнадзора
Британская телерадиовещательная корпорация настаивает, что соблюдает российское законодательство и готова дать пояснения в связи с претензиями Роскомнадзора. Об этом представитель корпорации заявил «Интерфаксу». Напомним, ранее Роскомнадзор сообщил, что проверит Би-би-си на соблюдение лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания. Как утверждает ведомство, на сайте Би-би-си выявлены материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций. К таким материалам, в частности, Роскомнадзор отнес цитату из заявления лидера Исламского государства (эта террористическая группировка запрещена в России) Аль-Багдади. Проводится экспертиза. Би-би-си должна до 16 января представить документы, подтверждающие соблюдение требований закона о СМИ.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
salhomir__murza 10 января 2019 | 20:36
Раша тудей тоже соблюдали британские законы.
naebabchenka_drysch 10 января 2019 | 20:44
Говорим "бибиси" - подразумеваем "ЛОЖЬ".
klegg 10 января 2019 | 20:36
Двоечники решили отыграться на ВВС за свое позорное фиаско с Телеграмом
skif_05 10 января 2019 | 20:39
klegg:
Око за око... Война славян и англосаксов до последнего. Пятьсот лет идет война, за право миром править.
viktorova 10 января 2019 | 20:36
Вспомнился анекдот:
Дай закурить, ...
....почему без шляпы?
skif_05 10 января 2019 | 20:41
viktorova:
Если ВВС вырубят, то Путин наследующих выборах наберет уже более 100%. И кто в выигрыше?
Глупые англичане опять проиграли.
kottigr1 10 января 2019 | 20:44
skif_05: Даже если ВВС не вырубят и совсем никто не придет на выборы, Путин всё равно наберет более 100%... ! Уверен, что для его переизбрания хватит и одного Путина...