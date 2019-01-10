Новый законопроект об усыновлении не предусматривает возможности индивидуального подхода – эксперт

Новый законопроект об усыновлении не предусматривает возможности индивидуального подхода к каждому конкретному случаю. Такое мнение высказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор фонда «Измени одну жизнь» Яна Леонова.

«Вот, например, запрет на усыновление более одного ребенка в год: безусловно, семье нужно дать возможность пройти период адаптации, но ситуации бывают очень разными. Иногда действительно важно спасти ребенка и, да, прошло меньше года, но родитель, возможно, уже знаком с этим ребенком и готов принять решение, очень странно ему это запрещать», — сказала она.

Я.Леонова также назвала обязательное психологическое обследование, которому подлежат все совершеннолетние члены приёмных семей, «преждевременной» мерой.

«Я не вижу сейчас того штата обученных специалистов, которые смогут это осуществлять. Это достаточно специфическая область – вносить это в законопроект и делать обязательным документом к заключению сейчас, на мой взгляд, очень преждевременно», — считает директор фонда.

Проект закона, разработанного министерством просвещения и науки, ужесточит правила усыновления и опеки. В частности, запретит усыновлять больше одного ребёнка в год, кроме родных братьев и сестёр; запретит усыновителям по своему усмотрению менять место жительства; всех совершеннолетних членов приёмных семей ждёт обязательное психологическое обследование с целью защиты ребёнка.