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20:03, 10 января 2019

Росстат сообщил, какие продукты больше всего подорожали в прошлом году

На первом месте – сахар-песок, его стоимость выросла почти на треть. Куриные яйца подорожали почти на 26%. На третьем месте по росту цен – мясо и птица. Стоимость этих продуктов выросла почти на 10%.

Комментарии

14

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ohotnik58 10 января 2019 | 20:07

Борьба с бедностью по путински, как она есть.

kottigr1 10 января 2019 | 20:11

ohotnik58: Главное что бы в РФ черная икра не подорожала, а всё остальное россияне выдюжат.. !

vitaly_mr23 10 января 2019 | 20:17


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.






djuga 10 января 2019 | 20:44

ohotnik58: Борьба с бедностью по путински
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Птица подорожала всего на 10%???
Ха-ха три раза! Не знаю где как, но в Москве по моим самым скромным прикидкам цена на куриное мясо в сетевых маркетах выросла как минимум в полтора раза, а кое-что и в два! Если килограмм филе той же "Петелинки" год назад можно было купить за 160-170 руб, то сейчас она под 300!
Опять враньё!

kir_pich_101 10 января 2019 | 20:11

А какая разница, какие?
Денег нет нихрена, скоро на картошке с лебедой Расеяне останутся.

ykra_dupa 10 января 2019 | 20:16

kir_pich_101: Ну не знаю ,я ежей три бочки замариновал ,мне хватит ! А лебеды у нас кстати уже нету ,ее хохлы понаехавшие всю сожрали , они столько еды никогда не видели ! )))

kottigr1 10 января 2019 | 20:31

ykra_dupa: Вы наверное шутите, насчет лебеды.. Как всем рассказал российский телевизор, все хохлы ещё в 2014-м году без российского газа как мамонты вымерзли..

uhovostro 10 января 2019 | 20:16

Ну, спасибо, просветили! А то бы мы этого так и не узнали...

zonda_3 10 января 2019 | 20:38

uhovostro:

Очень странно выглядит, когда всякие статитистические госсконторки сообщают населюкам на что и как выросли цены. Такое впечатление, что за всё платит государство, а быдлу преподносят как информацию как знак щедрости

ura_123 10 января 2019 | 20:33

А чё там с инфляцией в 4% ?
Хотя портяноиды с гордостью заявят что это онгличанко гадить и трампнаш им в подъезде нассал)))

a_buvgrobu 10 января 2019 | 20:35

Это результат провозглашаемых самовлюбленным пупуевым каких-то одному ему ведомых и видимфх "прорывов" и его многочисленных "указов" (майских, июньских и прочих..)

morganafata 10 января 2019 | 20:35

Ух ты, как у них в в статии, а у нас в России яйца в 2 раза, всё остальное на 50%, а песок как был, так и остался.

zonda_3 10 января 2019 | 20:42

morganafata:

"а песок как был, так и остался.". -

И цемент тоже?

alo0000 10 января 2019 | 20:40

А я то думаю, что мешает! Это яйца такие...дорогие.

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