Росстат сообщил, какие продукты больше всего подорожали в прошлом году
На первом месте – сахар-песок, его стоимость выросла почти на треть. Куриные яйца подорожали почти на 26%. На третьем месте по росту цен – мясо и птица. Стоимость этих продуктов выросла почти на 10%.
Комментарии14
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ohotnik58 10 января 2019 | 20:07
Борьба с бедностью по путински, как она есть.
kottigr1 10 января 2019 | 20:11
ohotnik58: Главное что бы в РФ черная икра не подорожала, а всё остальное россияне выдюжат.. !
vitaly_mr23 10 января 2019 | 20:17
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
djuga 10 января 2019 | 20:44
ohotnik58: Борьба с бедностью по путински
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Птица подорожала всего на 10%???
Ха-ха три раза! Не знаю где как, но в Москве по моим самым скромным прикидкам цена на куриное мясо в сетевых маркетах выросла как минимум в полтора раза, а кое-что и в два! Если килограмм филе той же "Петелинки" год назад можно было купить за 160-170 руб, то сейчас она под 300!
Опять враньё!
kir_pich_101 10 января 2019 | 20:11
А какая разница, какие?
Денег нет нихрена, скоро на картошке с лебедой Расеяне останутся.
ykra_dupa 10 января 2019 | 20:16
kir_pich_101: Ну не знаю ,я ежей три бочки замариновал ,мне хватит ! А лебеды у нас кстати уже нету ,ее хохлы понаехавшие всю сожрали , они столько еды никогда не видели ! )))
kottigr1 10 января 2019 | 20:31
ykra_dupa: Вы наверное шутите, насчет лебеды.. Как всем рассказал российский телевизор, все хохлы ещё в 2014-м году без российского газа как мамонты вымерзли..
uhovostro 10 января 2019 | 20:16
Ну, спасибо, просветили! А то бы мы этого так и не узнали...
zonda_3 10 января 2019 | 20:38
uhovostro:
Очень странно выглядит, когда всякие статитистические госсконторки сообщают населюкам на что и как выросли цены. Такое впечатление, что за всё платит государство, а быдлу преподносят как информацию как знак щедрости
ura_123 10 января 2019 | 20:33
А чё там с инфляцией в 4% ?
Хотя портяноиды с гордостью заявят что это онгличанко гадить и трампнаш им в подъезде нассал)))
a_buvgrobu 10 января 2019 | 20:35
Это результат провозглашаемых самовлюбленным пупуевым каких-то одному ему ведомых и видимфх "прорывов" и его многочисленных "указов" (майских, июньских и прочих..)
morganafata 10 января 2019 | 20:35
Ух ты, как у них в в статии, а у нас в России яйца в 2 раза, всё остальное на 50%, а песок как был, так и остался.
zonda_3 10 января 2019 | 20:42
morganafata:
"а песок как был, так и остался.". -
И цемент тоже?
alo0000 10 января 2019 | 20:40
А я то думаю, что мешает! Это яйца такие...дорогие.