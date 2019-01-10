МВД выявила многомиллионные хищения при создании российского аналога телескопа Хаббл
Уголовное дело расследуется с конца декабря. Оно возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Похищенная сумма составляет 28 с половиной миллионов рублей, — пишет газета «Коммерсантъ». В Роскосмосе заявили, что сотрудничают со следствием. Между тем, подозреваемых в деле пока нет. Орбитальный телескоп Т-170М планируется запустить в 2021-ом году.
Комментарии14
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edyunia 10 января 2019 | 20:05
Я бы удивился если бы хищений не было.
vitaly_mr23 10 января 2019 | 20:17
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
zonda_3 10 января 2019 | 20:26
edyunia:
А я удивился, что "оптимизировали" такую ничтожную сумму, по версии МВД, естессно ... А если серьёзно, то интересно, откуда рогозинские линзы, зеркала, электроннику и камеры раздобыли?
kir_pich_101 10 января 2019 | 20:08
Шатл с Хобблом был запущен в 1990 году.
Наши планируют (читай может быть, но скорее нет) в 2021.
То есть мы отстали по телескопу на СОРОК лет.
Ведь Хаббл уже устареет к 2021 на двадцать лет...
zapadnay 10 января 2019 | 20:21
Это какой-то кошмар: воруют, воруют и воруют. Не устали? Когда нажрутся?
chtogde 10 января 2019 | 20:13
Так себе хищения, микроскопические
barukh_buzauskas 10 января 2019 | 20:13
...но сколько изобретено новых мест, сколько чиновников ненужных! Здесь три генерала стерегут туфли Петра Великого; там один человек берёт из пяти мест жалование; всякому — столовые деньги; множество пенсий излишних; дают взаймы без отдачи и кому — богатейшим людям! Обманывают государя проектами, заведениями на бумаге, чтобы грабить казну… Непрестанно на государственное иждивение ездят инспекторы, сенаторы, чиновники, не делая ни малейшей пользы своими объездами; все требуют от императора домов — и покупают оные двойною ценой из сумм государственных, будто бы для общей, а в самом деле для частной выгоды и прочее, и прочее… Мало остановить некоторые казенные строения и работы, — … надобно бояться всяких новых штатов, уменьшить число тунеядцев на жалованье. [7]:12
карамзин...
barukh_buzauskas 10 января 2019 | 20:15
Двести лет назад историк Карамзин побывал во Франции. Русские эмигранты спросили его:
— Что, в двух словах, происходит на родине?
Карамзину и двух слов не понадобилось.
— Воруют, — ответил Карамзин…
barukh_buzauskas 10 января 2019 | 20:17
«На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались...»
М.Е. Салтыков-Щедрин.
tetriz 10 января 2019 | 20:21
Просто слесарям за работу напильником платили наличкой.
Естес-но без чеков и тп..
А менты докопались. Копают под Космос мусорА...
alexey65 10 января 2019 | 20:21
Прикормленная Рогожиным фирма освоила 300 млн, а потом приобрела в М.Видео телескоп за 10 тысяч и представила его Путину, как подтверждение небывалого научного прорыва.
greeg1 10 января 2019 | 20:25
Что, русский Хаббл свистнули? Все дружно посмотрели на жирную рожу Роскосмоса.
kitaiss 10 января 2019 | 20:28
русский хаббл?
ржал так, что в соседнем колхозе кони поддержали....а этт без малого 30 вёрст!
хотя мультики нарисуют...
student_ru_ru 10 января 2019 | 20:36
Директор Института астрономии РАН Борис Шустов в четверг, 27 ноября, сообщил журналистам, что Соединенные Штаты пытаются заблокировать осуществление масштабного международного космического проекта, главную роль в котором играет Россия.
Речь, по данным «Известий», идет о создании орбитальной обсерватории «Спектр-УФ». В ней должны использоваться приборы для регистрации излучения, в том числе в ультрафиолетовом диапазоне. Самостоятельно сделать высококачественные приемники Россия на данный момент не может, так что создатели «Спектра» заключили с согласия Роскосмоса контракт с британской фирмой E2V, создающей радиоэлектронику для таких авторитетных заказчиков, как Siemens, Boeing, Airbus.
Как и в случае с «Мистралями», была осуществлена предоплата. Однако выяснилось, что британцы при создании своих приемников используют электронную «обвязку» из радиационно стойких комплектующих. А при ее создании используются американские детали.
Опубликовано 13:33 27 Ноября 2014г.