Делегация ВАДА начала работу в Московской антидопинговой лаборатории
Делегация ВАДА начала работу в Московской антидопинговой лаборатории. Об этом «Первому каналу» рассказал глава Минспорта Павел Колобков. Ранее эксперты ВАДА уже пытались получить информацию, но помешали технические проблемы.
Комментарии1
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vitaly_mr23 10 января 2019 | 20:18
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