Две государственные экспертизы не нашли экстремизма в программе и листовках движения «Новое величие»
Две государственные экспертизы не нашли экстремизма в программе и листовках движения «Новое величие», участников которого обвиняют в создании экстремистского сообщества. Об этом в суде сообщил адвокат Марии Дубовик Максим Пашков, — передает телеканал Дождь. Одна экспертиза была проведена в Московском исследовательском центре, вторая – в Минюсте. Выводы экспертов были оглашены сегодня в Мосгорсуде. Между тем, суд оставил без изменений решение о продлении до середины марта домашнего ареста Марии Дубовик и Анне Павликовой. Еще четверо арестованных остаются в СИЗО.
Комментарии4
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danko1 10 января 2019 | 20:10
Экстремизма нет в этом деле, но он есть в действиях тех, кто сфальсифицировал это уголовное дело.
Но они задание свыше выполняли.
kottigr1 10 января 2019 | 20:27
danko1: Было бы указание с верху.. А под них любые экспертизы в судах напишут...
vitaly_mr23 10 января 2019 | 20:19
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galina_683 10 января 2019 | 20:19
Суду пофиг на мнения специалистов, экспертов и ученых.
Суд у нас сам себе специалист, эксперт и ученый. Если скажет, что крокодилы летают, кошки лают, а Солнце вертится вокруг Земли, то так оно и есть. Суду видней...