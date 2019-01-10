К убийству журналистов в ЦАР может быть причастен жандарм, выходивший на связь с человеком из структур Пригожина

К убийству российских журналистов в ЦАР может быть причастен местный жандарм, выходивший на связь с человеком из структур Евгения Пригожина. Об этом говорится в расследовании Центра «Досье». Информация выглядит достоверной, рассказала в эфире «Эха Москвы» журналист Лиля Яппарова. Лиля Яппарова добавила, что Центр «Досье» продолжает расследование и уже готовит новые материалы.