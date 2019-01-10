К убийству журналистов в ЦАР может быть причастен жандарм, выходивший на связь с человеком из структур Пригожина
К убийству российских журналистов в ЦАР может быть причастен местный жандарм, выходивший на связь с человеком из структур Евгения Пригожина. Об этом говорится в расследовании Центра «Досье». Информация выглядит достоверной, рассказала в эфире «Эха Москвы» журналист Лиля Яппарова. Лиля Яппарова добавила, что Центр «Досье» продолжает расследование и уже готовит новые материалы.
Комментарии14
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m_doc 10 января 2019 | 20:09
Что тут выглядит достоверным - журналюгские домыслы и попытки натянуть сову на глобус? Это да. Что есть, то есть:)
naebabchenka_drysch 10 января 2019 | 20:11
А МОЖЕТ это диванная дива данко?!
Старая ПОСТОЯННО выходит тут нам на связь из маями.
А ??!
m_doc 10 января 2019 | 20:17
naebabchenka_drysch: Фиг его знает. Почему-то доморощенные Агаты Кристи напрочь забыли некоего Родиона Чепеля с Дождя, который в больших количествах засветился в переписке в те самые горячие дни.
gadbatat 10 января 2019 | 20:26
m_doc:
когда будет доказана связь между ЧВК "Вагнер" и местными бизнесами, будут введены новые санкции по самые помидоры.
alexey65 10 января 2019 | 20:28
m_doc: Отмазывая своего хозяина, вы (тролли) должны гавкать громче!
m_doc 10 января 2019 | 20:42
alexey65: Кто мой хозяин, что видать в твоих галлюцинациях?:)) И гораздо интереснее, кто твой хозяин.
ykra_dupa 10 января 2019 | 20:12
m_doc: А вот интересно , что по этому поводу думает убитый Путиным журнализд бабченка ? )))
kreamssdick 10 января 2019 | 20:22
m_doc: Хер ли вам Прижопина выгораживать, мрази? Не все ли равно, на кого работать?
kottigr1 10 января 2019 | 20:24
kreamssdick: Они теперь со своим шефом УК повязаны. Не охота им, что бы их на зоне урки драли во все щели, как это было с их будущим боссом, когда он туда за изнасилование угодил. Вот и остается им только идти с ним до самого конца...
m_doc 10 января 2019 | 20:34
kreamssdick: Про презумпцию невиновности и железобетонные доказательства с уликами слыхало, чудо в перьях?
Кста, сам-то на кого пыряешь, бездарь? Кто тебя на паперти подобрал?:)))
askol2016 10 января 2019 | 20:12
Путин расследований не боится. Никаких! Он боится только ареста.
sokal123 10 января 2019 | 20:12
Пахан крепко причастен ,чего тень на плетень возводить.
rules24 10 января 2019 | 20:14
Может быть причастен жандарм. А может и непричастен. А может и не жандарм. А может это дворник был?))))))
igor919191 10 января 2019 | 20:35
Ходор предполагает!!! Сам в этом дерьме по самые уши, прямая заинтересованность.