В парижском суде приостановлено слушание по делу акциониста Петра Павленского, который в 2017-ом году получил во Франции политическое убежище. Как сообщают французские СМИ, подсудимому ищут нового переводчика. С самого начала заседания Павленский вел себя агрессивно, долго говорил по-русски, стучал по микрофону и был недоволен качеством перевода. Напомним, Павленского обвиняют в поджоге здания банка Франции осенью 2017-го года. Речь идет о порче имущества способом, угрожающим жизни людей, — передает «Интерфакс».