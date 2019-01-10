В парижском суде приостановлено слушание по делу акциониста Петра Павленского
В парижском суде приостановлено слушание по делу акциониста Петра Павленского, который в 2017-ом году получил во Франции политическое убежище. Как сообщают французские СМИ, подсудимому ищут нового переводчика. С самого начала заседания Павленский вел себя агрессивно, долго говорил по-русски, стучал по микрофону и был недоволен качеством перевода. Напомним, Павленского обвиняют в поджоге здания банка Франции осенью 2017-го года. Речь идет о порче имущества способом, угрожающим жизни людей, — передает «Интерфакс».
Комментарии23
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ykra_dupa 10 января 2019 | 19:41
Предали тебя петруха твои либерасы ! Можешь спокойно сдохнуть ,ты никому не интересен ,как использованный гандон после соития !))))
ivfn 10 января 2019 | 19:43
ykra_dupa:
Так у миньонов навального так принято. Серега Мохнаткин освободился и где он? Даже на ЭХО не позвали.
watson_ 10 января 2019 | 19:45
Посадят Петруху Павленского во Франции и надолго, одно дело скакать голым обмотавшись колючей проволокой в центре Петербурга, прибивать свои интимные места гвоздём к брусчатке на Красной Площади, поджигать двери госучреждений, и многое другое, это было в России , а на Западе считалось художественным творчеством, и совсем другое поджигать двери французского банка , это уже терроризм, бедный художник в порыве творчества он забыл , что там так баловать нельзя?! ))
good_water 10 января 2019 | 19:55
watson_:
Спору нет, за свои художества Павлеский получит 10 лет!
salhomir__murza 10 января 2019 | 20:03
good_water:
Хоть бы одна либеральная сволочь, хотя-бы в комментариях Эха Москвы, вступилась-бы за художника Павленского. Так они и Сенцова предадут и забудут.
watson_ 10 января 2019 | 20:04
good_water: Дак забудут этого таланта за 10 лет, а для него это смерти подобно. Возможно художник Петручио , не написавший ни одной картины за всю жизнь , попросит французский суд расстрелять его, вот это будет креативная акция, может тогда о нём вспомнят фанаты и снова оденут футболки "я павленский" ? ))
zapadnay 10 января 2019 | 20:02
watson_:
А вот и ватсон снова объявился и начал на всех ветках вешаться надо не надо с удвоенной силой.
salhomir__murza 10 января 2019 | 20:10
zapadnay:
А ты бы смог отсосать у Павленского, с прибитой мошонкой?
good_water 10 января 2019 | 19:52
ivfn:
Мохнаткин болен головой
И совсем не владеет собой!
zapadnay 10 января 2019 | 20:00
Бедные французы, уже намаялись с этим «политэмигрантом». Отправьте прибивающего свои гениталии к брусчатке домой, пусть там колотит по яйкам.
rules24 10 января 2019 | 19:42
Угар с этого "борца с кровавым Путинским режимом".
cromwel 10 января 2019 | 19:49
вот теперь лягушатники горя хлебнут с этим псевдолибераст ом. Пусть теперь свои яйца французской скамье подсудимых прибьёт. Или за него это судья сделает
good_water 10 января 2019 | 19:50
Где футболки с надписью "Я Павленский"?!
unprejudiced 10 января 2019 | 19:53
а где эфир на эхе со всякие искусствоведами, с рассуждениями что поджог Павленским дверей банка в Париже никакое не преступление, а высочайшее искусство?
salhomir__murza 10 января 2019 | 20:00
Давай Перо, мурыж лягушатников. Если есть возможность, отрежь судье ухо, и сожри его.
Это будет инсталляция и перформанс в одном флаконе.
blesk64 10 января 2019 | 20:02
Элита пригожинская повыскакивала и лайкают друг другу , в дурдоме и то поспокойнее.
salhomir__murza 10 января 2019 | 20:05
blesk64:
А ты возьми, напиши хоть несколько строк в защиту акциониста. Или тоже хочешь, чтобы французские орки его на десяточку упрятали?
blesk64 10 января 2019 | 20:26
salhomir__murza: Он сам себя защитит , если захочет . У французов ему, тоже есть где и чем повозмущаться , на то он и свободный художник. Кстати , там художников в желтых жилетах не так уж и мало!И с Вами я брудерщафт не пил.
ilich1971 10 января 2019 | 20:39
blesk64: минуточку! Художник должен «возмущаться»? Всегда и везде? А когда он должен творить?
proletarian74 10 января 2019 | 20:23
blesk64:
Что то у вас действительно там очень спокойно. Даже за своих не заступаетесь..
blesk64 10 января 2019 | 20:34
proletarian74: А у Вас смотрю всех повыгоняли на работу , после того как повару вставила Новая газета.
ematveev 10 января 2019 | 20:45
blesk64:
Предлагаю вашему вниманию перлы братьев-либерастов по поводу поджога Павленским двери ФСБ:
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ivanov356
03 июня 2016 | 18:23
"...пропала «божья искра...»
Теперь с дверью, оскорбление чувств верующих припишут.
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03 июня 2016 | 18:36
ФСБ потеряла стыд - драть шкуру надо с мультиворов ,а не с бедного художника....)))
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antimol3
03 июня 2016 | 19:15
Это не просто дверь, а уже почти столетие врата в чекистский ад. А врата те просто бесценны! Одному Сатане известно сколько загубленных душ вошло в дьявольские врата. Явно продешевили действующие продолжатели славных дел Дзержинского, Ягоды, Ежова, Берии... требуя с Павленского каких то пол лимона деревянных. Однако...
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emoss
03 июня 2016 | 19:45
...Господа, в этом Мире горит ВСЕ! И исторические рукописи,и здания, и двери ,через которые некогда проходили в никуда , в безвестность тысячи несправедливо осуждённых , невиновных людей. Кстати, подожженные двери к тому же ещё и оказались всего лишь копией...
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О, и умник Анемон засветился:
anemon
03 июня 2016 | 19:48
Как только каким-то образом сменится эта власть, здание ВЧК-КГБ-ФСБ (и как там его ещё) должна постигнуть участь Бастилии. Спасибо, Пётр, что приближаете этот момент.
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permsky_valenok
03 июня 2016 | 19:59
...И это все - вместо того, чтобы человека лечить...
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Леночка, Павленский и во Франции ждет вашей поддержки! Вы ж за него два года назад тут рубаху на груди рвали!
elenaj1959
03 июня 2016 | 21:28
Этот человек здоровее 86% населения России.
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elenaj1959
05 июня 2016 | 00:07
Я не художник-акционист. У меня другое призвание, но художественный и идеологический посыл акций Павленского мне понятны. Нужно уметь смотреть глубже.
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wild82 10 января 2019 | 20:21
В России, Павленского после поджега дверидвери здания ФСБ приговорили по статье Вандализм.
1. Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, -
наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. (с)
Вся Либеральная общественность кричала о кровавой Режиме.
Сейчас во Франции, ему за поджег дверей банка, грозит статья: о порче имущества способом, угрожающим жизни людей. ( до 10 лет под стражей)
Интересно планируют Либералы акции возле посольство Франции в поддержку Павленского и будут ли лозунги о кровавой Макроновской диктатуре, где нет свобод и прав?!