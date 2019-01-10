Президент Венесуэлы Николас Мадуро вступил в должность главы государства на период до 2025-го года

Инаугурация проходила в здании Верховного суда, хотя по Конституции президент должен был присягать перед Национальной ассамблеей. Однако, церемонию перенесли, так как парламент контролируется оппозицией и выступает против очередного срока Мадуро. Новый срок отказались признавать и многие государства, в том числе США. Госсекретарь США Майк Помпео уже назвал инаугурацию Мадуро нелегитимной узурпацией власти, а также заявил, что США продолжат вводить санкции против членов правительства Венесуэлы и их семей, — сообщает ТАСС

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