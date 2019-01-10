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19:31, 10 января 2019

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вступил в должность главы государства на период до 2025-го года

Инаугурация проходила в здании Верховного суда, хотя по Конституции президент должен был присягать перед Национальной ассамблеей. Однако, церемонию перенесли, так как парламент контролируется оппозицией и выступает против очередного срока Мадуро. Новый срок отказались признавать и многие государства, в том числе США. Госсекретарь США Майк Помпео уже назвал инаугурацию Мадуро нелегитимной узурпацией власти, а также заявил, что США продолжат вводить санкции против членов правительства Венесуэлы и их семей, — сообщает ТАСС
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Комментарии

21

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kottigr1 10 января 2019 | 19:33

Интересно.. Мадуро раньше успеет заморить голодом венесуэльцев чем они его убьют ?

evgolius7 10 января 2019 | 19:37

kottigr1:
Инфляция в Венесуэле по итогам 2018 года составила почти 1 миллион 700 тысяч процентов....

salhomir__murza 10 января 2019 | 19:50

evgolius7:
Это второе место, после Аргентины. Но в Аргентине нет социальных взрывов. Пока нет.

evgolius7 10 января 2019 | 19:54

salhomir__murza:

Ватный...погугли хоть..или на работе в Ольгино вам запрещено?
Согласно отчету Статистического института трудящихся Аргентины, кумулятивная инфляция в текущем году (с января 2018 года) достигла 24,5%, а за последние двенадцать месяцев — 34,1%

salhomir__murza 10 января 2019 | 20:14

evgolius7:
Ты чего, либерас вонючий хамишь? Если я что-то неточно написал, то заяви об этом нормально и без истерик, а не как пид.р вонючий и гнойный.

zapadnay 10 января 2019 | 19:54

evgolius7:
Была информация, что парламент страны назвал очередной срок Мадуры нелегитимным. Как тогда он сможет исполнятъ обязанности президента?

salhomir__murza 10 января 2019 | 19:48

kottigr1:
В КНДРе народ мер как мухи, и то своего вождя корейцы не замочили. А в Венесуэле тем более. Бананы, кокосы...апельсиновый рай...При желании с голоду не сдохнешь.

kottigr1 10 января 2019 | 19:56

salhomir__murza: В КНДРе народ мер как мухи, и то своего вождя корейцы не замочили.
Значит нет народа в Северной Корее, пусть и дальше существуют как животные, пока не поумнеют..

salhomir__murza 10 января 2019 | 20:18

kottigr1:
Значится северных корейцев вы людьми не считаете. Думаете, при желании, из немцев и англичан нельзя сделать серерокорейцев? Можно, и легко.
Человек слабая субстанция. А подвиги, самопожертвования это только в Голливуде и на Мосфильме.

kottigr1 10 января 2019 | 20:34

salhomir__murza: Уверен, что и Вы согласитесь с теорией Чарлза Роберта Дарвина.. Он ведь утверждал, что даже обезьяна - это человек..

maverick60089 10 января 2019 | 20:33

salhomir__murza: Если окончательно построить социализм, то сдохнешь.

croaker 10 января 2019 | 19:36

Скоро его выкинут и у нас опять не будет друга.

salhomir__murza 10 января 2019 | 19:46

croaker:
Чтобы выкинуть Мадуро, надо подключиться американским спецназовцам. Они его выкрадут, и увезут в Гуантаномо. Иначе Путин разместит свои антигуманные Авангарды и нацелит их на цивилизованные, демократические страны.

alexey65 10 января 2019 | 20:23

croaker: Не только друга, но и подаренных кредитов.

polsan 10 января 2019 | 19:39

Водитель автобуса может управлять только социалистическим государством, как впрочем и кухарка!

salhomir__murza 10 января 2019 | 19:52

polsan:
Это он врет, что был водителем автобуса. На самом деле, он бывший водитель автозака.

ansata 10 января 2019 | 19:50

Мои им искренние соболезнования.

salhomir__murza 10 января 2019 | 19:54

ansata:
А вы им отправьте посильную помощь, долларов эдак двести, а то без помощи извне, они могут свалить этого Мадуро. Вам это надо?

kreamssdick 10 января 2019 | 20:03

Наш Дон Пудре движется в ту же степь, но у них хоть есть парламент.

eduard53 10 января 2019 | 20:25

Чёт не припомню ни одного самозванца (и Коля Мадуро не исключение), добровольно-тихо-мирно отлезшего от безнаказанно-пожизненной кормушки, коей он числит захваченную власть ...

alexey65 10 января 2019 | 20:26

Еще одного гребца с галер от весел не оттащишь!

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