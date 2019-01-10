В Москве открыто движение по основному ходу Волоколамского шоссе в сторону области и в центр

Также открыт съезд с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в направлении центра. Дублер в сторону улицы Свободы и сама улица пока перекрыты. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД. Напомню, движение было перекрыто после затопления Тушинского тоннеля, которое произошло из-за провала грунта в шлюзе Канала имени Москвы. Площадь обвала составила около 50 квадратных метров.