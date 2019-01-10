В Москве открыто движение по основному ходу Волоколамского шоссе в сторону области и в центр
Также открыт съезд с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в направлении центра. Дублер в сторону улицы Свободы и сама улица пока перекрыты. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД. Напомню, движение было перекрыто после затопления Тушинского тоннеля, которое произошло из-за провала грунта в шлюзе Канала имени Москвы. Площадь обвала составила около 50 квадратных метров.
Комментарии2
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kir_pich_101 10 января 2019 | 19:49
Хорошее начало года у вошьдя.
Тонем, взрываемся, горим...
А ведь всего десять дней прошло, а еще пять лет и 355 дней...
Доживем?
boroda_ 10 января 2019 | 20:14
kir_pich_101: Если ты и такие, как ты, свинтят из страны, то не только доживем, а вполне себе нормально будем продолжать жить. Как же вы уже достали, нытики псевдолиберального разлива. Ведь ничего для страны не делаете, только ноете,как в настоящем случае, или от радости захлебываетесь, если что-то реально серьезное и нехорошее для страны случается.