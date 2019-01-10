Сенатор Климов согласился с главой Роскосмоса по поводу утечки стратегически важной информации через научные журналы
Член Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов выразил согласие с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным по поводу утечки стратегически важной информации через научные журналы. Об этом он высказался в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Еще в советское время было хорошо известно, что примерно 90% данных для той же самой разведки США ее работники получали путем анализа огромного количества разного рода публикаций, в том числе речь шла и о научно-технической разведке», — сказал сенатор.
А.Климов также подчеркнул, что работающие на государство ученые могут публиковаться на отвлеченные темы, но они подписывают документы о неразглашении и тем самым добровольно ограничивают себя в некоторых сферах.
Комментарии1
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newman 10 января 2019 | 19:52
Что мешает многочисленным нашим спецслужбам контролировать внутренний процесс и использовать также публикации зарубежных ученых? английского не знаем?)))