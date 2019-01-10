Сенатор Климов согласился с главой Роскосмоса по поводу утечки стратегически важной информации через научные журналы

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов выразил согласие с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным по поводу утечки стратегически важной информации через научные журналы. Об этом он высказался в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Еще в советское время было хорошо известно, что примерно 90% данных для той же самой разведки США ее работники получали путем анализа огромного количества разного рода публикаций, в том числе речь шла и о научно-технической разведке», — сказал сенатор.

А.Климов также подчеркнул, что работающие на государство ученые могут публиковаться на отвлеченные темы, но они подписывают документы о неразглашении и тем самым добровольно ограничивают себя в некоторых сферах.