Предварительное заседание прошло в Петербурге по делу об ущербе, нанесенному сторонниками Навального городскому газону

Предварительное судебное заседание состоялось сегодня в Петербурге по делу о том, что якобы сторонники Алексея Навального вытоптали газон на одиннадцать миллионов рублей.

Судья начала заседание с того, что собрала у присутствующих паспорта. Зачем? Она объяснила это тем, что среди слушателей могут оказаться будущие свидетели по делу, а свидетелям нельзя находиться на заседании, пока их не вызвали. Паспорта, ожидаемо, сдали не все, и, чтобы найти нарушителя, судья сначала попросили всех посчитаться, а затем, стала называть фамилии, разглядывая паспорта.

Когда и это не помогло, она начала пофамильно просить слушателей вставать с мест, чтобы найти мнимого нарушителя. На все смешки из зала судья реагировала фразой в стиле «Сейчас пойдете смеяться в коридор». Видео и фотосъемку заседания судья ожидаемо запретила. Когда корреспонденту «Эха» нужно было выйти, чтобы принять звонок из редакции, судья вслед обронила: «Можете больше не возвращаться».

Злить судью и возвращаться смысла не было. В итоге, в ходе судебного заседания так и осталась неясным, каким конкретно образом прокуратура насчитала ущерб. Всё походило на абсурд. В зале звучали такие странные фразы как, цитирую: «Вытаптывание было настолько сильным, что газон пришлось вырубить». Напомним, петербургская прокуратура считает, что координатор местного штаба Навального Денис Михайлов и член движения «Весна» Богдан Литвин как организаторы одного из протестных митингов в прошлом году должны городу денег за испорченные газоны и кустарники. Вину молодые люди не признают, считая, что процесс политически мотивирован. Ранее в качестве обеспечительной меры приставы заморозили на счетах оппозиционеров по одиннадцать миллионов рублей, что вдвое превышает заявленные в иске требования.

Добавим, заседание по существу состоится через месяц.