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19:02, 10 января 2019

Предварительное заседание прошло в Петербурге по делу об ущербе, нанесенному сторонниками Навального городскому газону

Предварительное судебное заседание состоялось сегодня в Петербурге по делу о том, что якобы сторонники Алексея Навального вытоптали газон на одиннадцать миллионов рублей.

Судья начала заседание с того, что собрала у присутствующих паспорта. Зачем? Она объяснила это тем, что среди слушателей могут оказаться будущие свидетели по делу, а свидетелям нельзя находиться на заседании, пока их не вызвали. Паспорта, ожидаемо, сдали не все, и, чтобы найти нарушителя, судья сначала попросили всех посчитаться, а затем, стала называть фамилии, разглядывая паспорта.

Когда и это не помогло, она начала пофамильно просить слушателей вставать с мест, чтобы найти мнимого нарушителя. На все смешки из зала судья реагировала фразой в стиле «Сейчас пойдете смеяться в коридор». Видео и фотосъемку заседания судья ожидаемо запретила. Когда корреспонденту «Эха» нужно было выйти, чтобы принять звонок из редакции, судья вслед обронила: «Можете больше не возвращаться».

Злить судью и возвращаться смысла не было. В итоге, в ходе судебного заседания так и осталась неясным, каким конкретно образом прокуратура насчитала ущерб. Всё походило на абсурд. В зале звучали такие странные фразы как, цитирую: «Вытаптывание было настолько сильным, что газон пришлось вырубить». Напомним, петербургская прокуратура считает, что координатор местного штаба Навального Денис Михайлов и член движения «Весна» Богдан Литвин как организаторы одного из протестных митингов в прошлом году должны городу денег за испорченные газоны и кустарники. Вину молодые люди не признают, считая, что процесс политически мотивирован. Ранее в качестве обеспечительной меры приставы заморозили на счетах оппозиционеров по одиннадцать миллионов рублей, что вдвое превышает заявленные в иске требования.

Добавим, заседание по существу состоится через месяц.

Комментарии

23

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edyunia 10 января 2019 | 19:12

Навальнята, последуйте примеру Альбац, - не дайте умереть путиноидам с голоду.

danko1 10 января 2019 | 19:18

Вырубить газон- это сильно.
Напоминает весь этот маразм с заявлением о многомиллионном ущербе, когда в паре Зарядье десятки тысяч "редких" растений за ночь выкопали.

edyunia 10 января 2019 | 19:27

danko1: \\Вырубить газон- это сильно.\\
Уважаемая московитское правосудие гораздо и на более сильные казусы, но ваша проблема в том, что вы утрётесь и сделаете так как оно прикажет и потом радоваться будете вашей крутизне. Говоря "вашей" имею ввиду не вас лично.

kottigr1 10 января 2019 | 19:37

danko1: «Вытаптывание было настолько сильным, что газон пришлось вырубить» - готовый анекдот, придуманный прокуратурой РФ.

ignachio 10 января 2019 | 20:03

В сообщении очень не хватает фамилии так называемой "судьи".

ignachio 10 января 2019 | 20:07

На какую сумму эта власть вытоптала страну?

grazschdanin 10 января 2019 | 19:12

сторонники Алексея Навального вытоптали газон на одиннадцать миллионов рублей.
#
Бараны.

ykra_dupa 10 января 2019 | 19:28

grazschdanin: Вы представьте что с газоном стало когда по нему прошел их гуру - лехаим халяльный ! Ведь благодаря генетической мутации у него 68 размер ноги !)))

ivfn 10 января 2019 | 19:41

ykra_dupa:
Там еще кустарники поломали дорогостоящие ИТД. А вы что считаете газон это копеечное дело. ?

kottigr1 10 января 2019 | 20:08

ivfn: Когда власть в РФ сменится, путинские прокуроры и судьи, в России столько новых газонов высадят.. Залюбуетесь !

sim202_ 10 января 2019 | 19:13

Газон на 11 лямов...
Это ж сколько чинуши на озеленении и благоустройстве
бабла намывают ???

sim202_ 10 января 2019 | 19:17

Траву для газона не иначе, как из дворца
аглицкой королевы привезли...

kir_pich_101 10 января 2019 | 19:26

Значит правильной дорогой идет Алексей.
Удачи ему.

lenia_kosoy 10 января 2019 | 19:31

Гнид навальнят нужно душить до талого, чтобы эта мразота никогда не смогла прорости в нормальном обществе!

polikarpich 10 января 2019 | 19:50

lenia_kosoy: Ах ты, контра шелудивая! :-)
А с такими, как ты, знаешь, что делали в своё время? И будут ещё делать, как два пальца об асфальт.

lenia_kosoy 10 января 2019 | 20:04

polikarpich: Вам профессиональным пидарасам жестокости не занимать, вам бы власть вы бы всех вам неугодных перевешали на фонарных столбах. Прав был Сталин - для таких как ты одно место на земле в земле кормить червей!

student_ru_ru 10 января 2019 | 19:53

lenia_kosoy: У вас пена изо рта идёт.

greeg1 10 января 2019 | 19:47

Как это мелко, Хоботов. (С)
Лучше бы судья лупила штрафы за газоны с багдасарянов. Там деньжищ поболе будет.

compare 10 января 2019 | 19:52

п...ц! ради откровенной чепухи,эти "мужи",собрались,расселись, и "прели",от скуки и нетерпения,поигрывая дорогими часиками на запястьях...

unprejudiced 10 января 2019 | 20:02

Ранее в качестве обеспечительной меры приставы заморозили на счетах оппозиционеров по одиннадцать миллионов рублей

Либриоиды вы не хотите узнать откуда у бездельников боевиков персонажа на счетах такие суммы?

polikarpich 10 января 2019 | 20:22

unprejudiced: Неужели из российского бюджета? Не? Тогда в чём дело, что за нездоровый интерес к чужим деньгам?

unprejudiced 10 января 2019 | 20:31

polikarpich: запросто могут оказаться и из российского бюджета, или иным способом у народа украденные или это перечисление западных кураторов за предательскую деятельность. Короче главное выяснить в суде откуда у этих бездарей такие деньги

askol2016 10 января 2019 | 20:20

Путинисты платят судьям и, соответственно, танцуют их

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