Роскомнадзор отправил на экспертизу материалы «Русской службы ВВС» из-за цитат лидера ИГ (деятельность организации запрещена в России). Об этом рассказал пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский. Вадим Ампелонский добавил, что Роскомнадзор занимается постоянным мониторингом контента, распространяемого ВВС на территории России.