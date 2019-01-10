Роскомнадзор отправил на экспертизу материалы «Русской службы ВВС» из-за цитат лидера ИГ
Роскомнадзор отправил на экспертизу материалы «Русской службы ВВС» из-за цитат лидера ИГ (деятельность организации запрещена в России). Об этом рассказал пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский. Вадим Ампелонский добавил, что Роскомнадзор занимается постоянным мониторингом контента, распространяемого ВВС на территории России.
Комментарии2
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edyunia 10 января 2019 | 19:10
Если поступил заказ мочить, - замочат и без всяких там экспертиз.
ft18 10 января 2019 | 19:11
edyunia: Просто с экспертизой - это "мочилово в кубе".