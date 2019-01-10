За российскими журналистами, убитыми в ЦАР, велась слежка
Как сообщает центр «Досье», занимавшийся расследованием, наблюдение организовал местный жандарм Эммануэль Котофио, который общался с человеком из структур Евгения Пригожина. Жандарм около сорока раз связывался с водителем, который возил группу журналистов, а также находился неподалеку от места убийства. Центральноафриканские военные опознали его в машине среди других пяти человек. Этот автомобиль проехал через КПП за 20 минут перед появлением машины, в которой находились Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Авторы расследования полагают, что Котофио обучался в Судане у российских военных инструкторов и общался с сотрудником компании Пригожина Александром Сотовым. Тот, в свою очередь, много раз встречался с советником президента ЦАР Валерием Захаровым, который также связан со структурами Пригожина, — сообщает Новая газета.
Комментарии4
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kottigr1 10 января 2019 | 19:06
Страшно даже представить чем там Пригожин кормит своего Путина из этой самой Африки..
parasuk_ 10 января 2019 | 19:12
kottigr1: Путин известный гурман. Любит съесть на завтрак юного навальненка, которого специально мучают до смерти в подвалах лубянки секретными приемами дзюдо :)
ykra_dupa 10 января 2019 | 19:11
Светлой памяти зажмурившихся пропагандонов , посвящаеться.....
Песня!
Всем встать !
Ииииии...
Не надо И !
Погнали !
Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять!
В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие крокодилы.
Будут вас кусать, бить и обижать, не ходите, дети, в Африку гулять.
В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный Бармалей!
rules24 10 января 2019 | 19:11
Вообще то ЧВК "Вагнер" это западный миф, запущенный для формирования множества фейков. Для определения "реальности" ЧВК "Вагнер я взял стандартную статью в DW от 01.08.2018. Выжал из нее все лишнее. Вот что получилось.)))
"вероятно, по данным из источников, видимо, о ее подлинности ничего не известно, только косвенные свидетельства, по утверждению изданий, как считается, как считается, независимых подтверждений этой информации нет, считается, как сообщали российские СМИ, якобы, предположительно, по некоторым данным, по данным британской BBC, по сведениям издания, как полагает издание, возможно, могут быть, по их сведениям, судя по всему, по данным СБУ, по многочисленным свидетельствам, о других тренировочных пунктах информации нет."
Показательный результат.)))