Глава «Роскосмоса» Рогозин в очередной раз подтвердил свою некомпетентность – эксперты

Дмитрий Рогозин в очередной раз подтвердил свою некомпетентность. Так прокомментировали в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сегодняшнее высказывание главы «Роскосмоса» директор Центра наук о жизни Сколтеха Константин Северинов и директор Института проблем передачи информации РАН Михаил Гельфанд.

«Рогозин просто не понимает, про что говорит: заведомо закрытые разработки и стратегически важная информация никогда нигде в открытом пространстве не публикуются», — сказал К.Северинов.

Он также добавил, что российские издания в мире не котируются, служа, в основном, для удовлетворения внутреннего спроса в стране.

«Российские научные журналы в мире абсолютно не престижны. Подавляющее большинство российских журналов имеют импакт-фактор (показатель значимости журнала) ниже единицы. Они нужны, например, для защиты различных диссертаций, получения научных степеней, но их никто не читает», — считает он.

Директор Института проблем передачи информации РАН М.Гельфанд назвал высказывание Д.Рогозина «нелепым»:

«Это и комментировать не стоит. У него (главы «Роскосмоса») ракеты падают, а мы обсуждаем — инфантильны или не инфантильны ученые. По-хорошему с тем количеством бездарных неудач, которые под его руководством в последнее время произошли, его надо отправляться в отставку», — заявил ученый.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отказался поручиться за учёного Виктора Кудрявцева, арестованного по делу о государственной измене. Как выразился Рогозин, «его поражает инфантильная открытость некоторых наших учёных, которые в погоне за публикациями в иностранном журнале готовы раскрывать даже стратегически важную информацию».