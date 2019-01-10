В Роспотребнадзоре обещали уточнить, какие продукты учащиеся все-таки смогут приносить из дома на обед в школу
В Роспотребнадзоре обещали уточнить, какие продукты учащиеся все-таки смогут приносить из дома на обед в школу, — сообщает пресс-служба ведомства. Это должны быть готовые к употреблению продукты. Они не должны быстро портиться. Это могут быть фрукты, сухофрукты и орехи. Ранее Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для российских школ. Они, в частности, запрещают приносить в школу еду, приготовленную дома.
Комментарии15
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nns33 10 января 2019 | 18:42
Это должны быть готовые к употреблению продукты ====== Есть случаи,когда дети приносят полуфабрикаты?
pattrick3 10 января 2019 | 18:49
Они не должны быстро портиться. Это могут быть фрукты, сухофрукты и орехи...
А мацу, можно?
danko1 10 января 2019 | 18:53
Разве школы это концлагерь, что этот мерзкий надзор указывает чем кормить родителям своих детей?
Или о доходах вора Пригожина беспокоится которому отдали снабжение школ обедами?
polikarpich 10 января 2019 | 19:01
pattrick3: Можно. Твоим детям можно. :-)
nitinol 10 января 2019 | 19:02
pattrick3 18:49:
///...А мацу, можно?///
Так ты Патрик тоже из этих?
viktorova 10 января 2019 | 18:51
nns33:
Обычно, я своему ребёнку кладу в ланчбокс пол-кило сырой говядины...
post_v 10 января 2019 | 18:52
в России, как сказала гражданка Матвиенко, есть еще более 3000 школ с холодными уличными туалетами типа "сортир".
Может, сначала этот вопрос решить?
vova6_let 10 января 2019 | 18:53
Может вернуться к прошлому: бесплатные обеды ?
polikarpich 10 января 2019 | 19:04
vova6_let: А когда это они были бесплатными? Разве что на заре Советской республики.
vadimp 10 января 2019 | 18:56
"Они, в частности, запрещают приносить в школу еду, приготовленную дома."
А че праильно! Еще надыть зпретить приходить в белье и одежде из дома. А еще ручки-линейки. А еще ... Вощем "голеньким" пришел, "голеньким" ушел. И конечно мозги тож надо дома оставлять.
А как? Накой мозги в тюрьме?
sparky 10 января 2019 | 18:59
Ах они обещали подумать. А чем, если думалка не выросла?
Нет уж нет. Сначала проверить все на самих роспотребпозоровцах. Никаких продуктов из дома, никаких шатаний по ресторанам. Жрать только то, что кремлевский повар в школы поставляет. Под строгим надзором. Через год, кто выживет, пусть доложат, что надумали.
nuya 10 января 2019 | 19:07
Я школьница с 1966 по 1976 годы. И - капец Роспотребнадзору!!! нас заставляликлассе в 6-10 на уроки труда(домоводства) приносить компоненты для приготовления винегрета(например, пельменей, и других блюд), который мы в кабинете труда(рядом со швейными машинками в том числе, его каждая готовили, а потом друг у дружки дегустировал,ну и поедали тоже.
Никаких отравлений не наблюдалось...
polikarpich 10 января 2019 | 19:11
nuya: Да, это так было и позже лет на 10-15. Интересно, а как с этим сейчас? Есть ли вообще такой предмет? И как быть со всем этим в свете новых решений партии и правительства?
maximv 10 января 2019 | 19:10
Следующий шаг - запрещение кормить детей дома, но только в столовых Пригожина или других поваров Путина.
poluputing 10 января 2019 | 19:11
А если принесут не то, публично предавать остракизму, не допуская в стены школы и давя принесённое колёсами машины директора школы