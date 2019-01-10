В Роспотребнадзоре обещали уточнить, какие продукты учащиеся все-таки смогут приносить из дома на обед в школу, — сообщает пресс-служба ведомства. Это должны быть готовые к употреблению продукты. Они не должны быстро портиться. Это могут быть фрукты, сухофрукты и орехи. Ранее Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для российских школ. Они, в частности, запрещают приносить в школу еду, приготовленную дома.