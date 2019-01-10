ФСБ просит продлить срок ареста украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

Об этом РИА сообщил адвокат Илья Новиков. Заседание назначено на 15 января в Лефортовском суде Москвы. Между тем, в пресс-службе Лефортовского суда Интерфаксу сообщили, что материалы по поводу продления сроков содержания под стражей украинских моряков пока не поступали. Напомню, российские власти обвиняют украинских моряков в нарушении границы России. Моряки заявили, что считают себя военнопленными и отказались от дачи показаний.