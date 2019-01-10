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18:31, 10 января 2019

ФСБ просит продлить срок ареста украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

Об этом РИА сообщил адвокат Илья Новиков. Заседание назначено на 15 января в Лефортовском суде Москвы. Между тем, в пресс-службе Лефортовского суда Интерфаксу сообщили, что материалы по поводу продления сроков содержания под стражей украинских моряков пока не поступали. Напомню, российские власти обвиняют украинских моряков в нарушении границы России. Моряки заявили, что считают себя военнопленными и отказались от дачи показаний.

Комментарии

19

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kottigr1 10 января 2019 | 18:38

Можно вора называть президентом, бандитов - силовиками, бандитские понятия - законами, пиратов - моряками ВМФ РФ... РФ - страна неограниченных возможностей !

11 российских кораблей («Суздалец», «Ейск», «Вице-адмирал Захарьин», «МБ-173», «Кинель» («Грачонок»), «П-845» («Раптор»), «Изумруд», «Дон», «Соболь», «Мангуст», «Ламантин» суммарным тоннажем 6450 тонн и общей численностью экипажей 383 чел.), а также: два вертолета Ка-52 «Акула», два бомбардировщика Су-24М, три штурмовика Су-25, истребитель Су-30СМ из полков: 39-го вертолетного, 37-го авиационного, 43-го штурмовой авиации.. преследуют 2 украинских катера и старый буксир (411 тонн, 23 чел.), для того что бы расстреляв их в нейтральных водах, взять на абордаж и захватить в заложники экипажи.

ykra_dupa 10 января 2019 | 18:42

kottigr1: Да хер с ними ,главное что бы томос мыли регулярно !)

kottigr1 10 января 2019 | 18:44

ykra_dupa: Так Гундяй его у себя найти не может.. Рассосался наверное.

ykra_dupa 10 января 2019 | 18:52

kottigr1:Браво ! В точечку ! Хохлы его у гундяя и рассосали !))))))))

kottigr1 10 января 2019 | 19:00

ykra_dupa: Не надо путать Матвиенко и Мединского со всеми хохлами, да и многие россияне от этих двоих не отстают...

oldpartizan 10 января 2019 | 19:05

kottigr1: так он же открытом доступе есть - директива нкгб №122

good_water 10 января 2019 | 18:46

ykra_dupa:
Вернее будет сказать: подмывали регулярно.

kottigr1 10 января 2019 | 18:51

good_water: Хочешь подмыть гундяевский томос ?

timber_head 10 января 2019 | 18:50

kottigr1: Дело даже не в этом. Можно предъявлять претензии к командиру конвоя. Возможно, к капитанам кораблей. Но матросы тут причем? Территорию Украины, которой являются палубы их судов они не покидали, что они "нарушают границу" (даже если таковое нарушение было, в чем я сильно сомневаюсь) понятия не имели. По российским кораблям не стреляли. Любое вменяемое государство просто выслало бы их на Родину и разбиралось с их начальниками. Но то вменяемое.

good_water 10 января 2019 | 18:40

А где американский военный флот
Который этих моряков спасёт?!

edyunia 10 января 2019 | 18:42

good_water: \\Который этих моряков спасёт?!\\
По всем ныне существующим международным законам ратифицированным Украиной так и РФ моряки не могут являться военнопленными, так же как и уголовными преступниками, - они заложники террористов на государственном уровне.

good_water 10 января 2019 | 18:51

edyunia:
Вчера американский посол внаукраине заявил что в 2014 году под Дебальцево Красная Армия победила Украину.

parasuk_ 10 января 2019 | 19:04

edyunia: немецкие нацисты тоже говорили, что только выполняли приказы, но это не помешало их судить, а некоторых даже повесить. Почему для украинских надо делать исключение?

kottigr1 10 января 2019 | 19:10

parasuk_: Путин, который как и его предшественник Гитлер, напал на Украину, оккупировал Крым может до виселицы и не дожить.. Траванется как его кумир, что бы избежать этого позора.

watson_ 10 января 2019 | 18:45

good_water: В тюрьме этим матросикам надёжней , потом живыми вернутся домой, а отпусти их дак Порошенка снова на бронекорытах отправит на провокацию в российские территориальные воды , а вдруг наши моряки пограничники будут не так точны при пресечении провокации, смотришь сакральные жертвы появятся, а кому это надо, тем более сами матросики об этом совсем не мечтают, храбро умереть во имя рейтинга Порошненки это дичь?! ))

timber_head 10 января 2019 | 18:52

good_water: Ты, козел драный, лучше бы подумал, кто, если что, тебя спасать будет, если твое любимое государство об тебя "гражданин" даже в "твоей" стране ноги вытирает. Чё, думаешь поропагандонские посты на "Эхе" зачтутся? Не надейся - спишут и забудут.

vilingrad 10 января 2019 | 18:42

А кого ФСБ просит? Неужели могут отказать?!

sagen 10 января 2019 | 18:49

Да уж. Пучит Россию державным величием. Великая победа под Керчом займет свое славное место в пантеоне Славы. Пора ставить новую Панораму.

oldpartizan 10 января 2019 | 19:08

sagen: и медаль отчеканить

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