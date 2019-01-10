Роскомнадзор объявил, что проверит BBC на соблюдение лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания
Проверка пройдет с 14 по 31 января. Как утверждает ведомство, на сайте BBC выявлены материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций. К таким материалам, в частности, Роскомнадзор отнес цитату из заявления лидера Исламского государства (эта террористическая группировка запрещена в России) Аль-Багдади. Проводится экспертиза. BBC должна до 16 января представить документы, подтверждающие соблюдение требований закона о СМИ.
Комментарии4
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ykra_dupa 10 января 2019 | 18:46
Да че их проверять ,закрыть нахер этих пропагандонов ,ни кто не заметит и не расстроится ,а вот велосипедобританцы пердаки свои порвут !))))
ft18 10 января 2019 | 18:50
Ясен перец, что подлые бритты разрушили вагон всего, что только было можно, и маленькую тележку всего, что только было нельзя )))
foolsdie 10 января 2019 | 18:53
Ну так проверяй, а кричать-то зачем? Чтобы начальство похвалило?
evgpekar 10 января 2019 | 19:00
Эх, проверить бы роскомнадзор и его сотрудников на предмет наличия лицензий на ПО