Движение транспорта по Волоколамскому шоссе по направлению в область восстановлено
Об этом ТАСС сообщили в Центре организации дорожного движения. Ранее специалисты смогли остановить поток воды в Тушинском тоннеле. Это произошло после того, как удалось снизить уровень воды между двумя шлюзами с 5 до 1 метра.
Комментарии1
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gordy 10 января 2019 | 18:55
@Движение транспорта по Волоколамскому шоссе по направлению в область восстановлено@
Зато шлюзом нельзя пользоваться?