Снег и пробки заставили мэра Саратова пересесть на автобус

Последняя неделя прошлого года в Саратове началась с сильных снегопадов. Город встал в 10-балльных пробках. Ситуация не улучшилась за праздничные выходные. К горам снега прибавились и горы мусора. Жители массово распространяли в соцсетях фотографии контейнерных площадок, заваленных отходами. Причиной стала, в том числе, плохая уборка подъездных путей к бакам. В своем обращении к жителям Саратова глава города Михаил Исаев отметил, что последний раз такое количество снега выпадало более 30 лет назад. По его словам, ситуацию осложняет устаревшая техника. Некоторым машинам около 40 лет. С устаревшим автопарком город буду очищать две-три недели, такие данные озвучил глава города вчера на брифинге. Основанные магистрали чуть быстрее – за 10 дней. При этом сам градоначальник уже второй день добирается до работы на автобусе, к чему призывает и жителей Саратова. Примеру Михаила Исаева последовали все его заместители и главы районов города.

Добавим, жители Саратова запустили флешмоб #битвасосулек на самую большую и красивую наледь. Ее выберут путем голосования в соцсетях. В городской администрации и местной прокуратуре ответственность за появление опасных сосулек возложили на управляющие компании.