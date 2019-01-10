Распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора РПЦ утратило силу
Новой заявки пока нет, — сообщили сегодня в городском Комитете имущественных отношений. Там подчеркивают, что могут издать новое распоряжение только после получения соответствующей заявки от Церкви.
Прежний губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко неоднократно настаивал на передаче Исаакиевского собора РПЦ. Временно исполняющий обязанности главы города Александр Беглов пока публично на эту тему не высказывался.
Это большая моральная победа гражданского общества и здравого смысла. Так считает депутат петербургского парламента Максим Резник.
«Эху» не удалось связаться с представителями Петербургской епархии, но ранее ее представитель Александр Пелин говорил, что Исаакиевский собор должен быть передан церкви. По его словам магазин должен быть магазином, больница — больницей, музей — музеем, а храм — храмом.
Комментарии1
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alex_sionist 10 января 2019 | 18:36
По его словам магазин должен быть магазином, больница — больницей, музей — музеем, а храм — храмом.
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Вот именно, музей должен остаться музеем, а у попов итак лавок по продаже магических услуг как у дурака фантиков.