Российским школьникам. возможно, вскоре запретят приносить с собой еду из дома
В новых правилах Санпина говорится буквально следующее: " не допускается использовать для организации питания детей принесенные из дома продукты и блюда".
Правила затрагивают широкий спектр вопросов, начиная от максимальной толщины омлетов — 4 сантиметра и времени приготовления сосисок – не менее 5 минут. Говорится и о полном запрете алюминиевой посуды.
Жизнь все время вносит свои коррективы, правила нужно будет либо отменять, либо корректировать, — сказал «Эху Москвы» директор Центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург. Кроме того, считает Ямбург, многим детям необходимо специальное питание, поэтому запрещать приносить еду из дома ни в коем случае нельзя.
Комментарии3
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kottigr1 10 января 2019 | 18:30
Детей смогут обеспечить питанием с учетом их национальностей, заболеваний, индивидуальной переносимости к определенным продуктам ?
proletarian74 10 января 2019 | 18:32
Ну и чего тут устроили опять хомячки? Не написан же что нельзя детю принести бутер с собой. В столовке или буфете запрещено готовить из домашних продуктов.
drtomsky 10 января 2019 | 18:37
Надо запретить вообще всем и все. Вот тогда и счастье всем будет. И вертикаль, и скрепы. И Вова forever.