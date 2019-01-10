Times: В Судане обнаружены русскоязычные наемники, которые поддерживают президента страны в подавлении протестов

Корреспондент британской Times рассказывает, что в столице Судана были обнаружены русскоязычные наемники, которые, по некоторым данным, оказывают силовую поддержку действующему президенту в подавлении антиправительственных протестов, охвативших страну.

По мнению Times, нынешняя волна протестов — самая большая угроза, с которой столкнулась военная диктатура президента Башира за все его 30 лет у власти. При этом, отмечает издание, отправка российских наемников в Судан и ряд других стран региона происходит в то время, когда Кремль ищет возможность развивать торговлю, безопасность и оборону в этой части Африки (цитата по сайту Русской службы Би-би-си). Российские власти, по сведениям издания, за последние два года запустили энергетические проекты в Республике Конго, Нигерии и Судане, а также крупный проект в Египте и 220-миллионный проект в Гвинее. Со ссылкой на оппозицию страны Times пишет, что замеченные в городе наемники работают на компанию «Вагнер», которая проводит стратегические и практические тренинги для суданской разведки и спецслужб. В подтверждение своих слов представители оппозиции продемонстрировали фотографии десятков белых мужчин в камуфляжной форме, передвигающихся на бронированной технике и патрулирующих антиправительственные митинги в Хартуме.

Газета сравнивает суданского диктатора с Башаром Асадом в Сирии, которые, скорее развяжут гражданскую войну, нежели отрекутся от власти, боясь Гаагского трибунала. Times напоминает, что в 70-80-е годы крупнейшим поставщиком оружия и военных советников в африканские страны был Советский союз, не забывавший при этом эксплуатировать межэтнические разногласия и конфликты, чтобы культивировать среди местного населения и элит антизападные настроения. После распада СССР влияние Москвы в регионе сошло на нет, и теперь, борющийся с гегемонией США Владимир Путин возрождает коммерческие и оборонные связи со странами Африки, открывая их рынок для российских компаний, попавших под американские санкции. Именно поэтому Москва имеет все основания поддерживать правящие там режимы против повстанцев и оппозиции, пишет британское издание.

На днях редко появляющийся на публике президент Судана выступил перед своими сторонниками, заявив, что он не позволит начавшимся в прошлом месте антиправительственным протестам сделать с Суданом то, что Запад сделал с другими странами.