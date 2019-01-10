За российскими журналистами, убитыми в ЦАР, следил жандарм, предположительно связанный с людьми из структур Пригожина

За российскими журналистами, убитыми летом в Центральноафриканской республике, следил жандарм, предположительно связанный с людьми из структур бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщает центр Досье – расследовательский проект Михаила Ходорковского.

За съёмочной группой Орхана Джемаля после её приезда в Центральную Африку постоянно наблюдал жандарм Эмманюэль Котофи. Он был или на соседней улице или в том же районе. С силовиком почти 50 раз созванивался водитель, который перевозил российских журналистов и стал единственным, кто выжил при нападении. Это показала распечатка телефонных разговоров. В центре Досье, который проводит расследование, предполагают, что водитель Бьенвеню Дувокама также может быть участником операции. Помимо него жандарм в эти дни общался с сотрудником компании Пригожина Александром Сотовым. Он, в свою очередь, в июле-августе прошлого года больше ста раз созванивался с советником президента Центральноафриканской республики по безопасности Валерием Захаровым, тоже связанным с Пригожиным, утверждают в центре Досье.

Они считают доказанным что группа журналистов Центра управления расследованиями Ходорковского находилась под контролем людей из структур Пригожина уже на стадии подготовки — с того момента, как за советом по организации поездки обратились к Кириллу Романовскому — сотруднику ФАН, который входит в медиахолдинг бизнесмена. Романовский предоставил контакт якобы своего знакомого по имени Мартин, который, предположительно, является полностью вымышленным персонажем. Нет никого кроме Романовского кто когда-либо видел Мартина или разговаривал с ним, его следы отсутствуют в социальных сетях. Общение по разным сим-картам и телефонам, вымышленные имена и фамилии – всё это убеждены в центре Досье,созданного Ходорковским, говорит о тщательно организованной операции. Любопытно и то, что Сотов, с которым созванивался местный жандарм, был официально трудоустроен в ЦАР инструктором по наружному наблюдению, вербовке и агентурной работе в компании М-Финанс, следует из внутренних документов, которые получил центр, ведущий расследование. Фирма связана с Пригожиным. При этом номер телефона в Центральной Африке Сотов зарегистрировал на поддельный паспорт другого человека, предположительно американца. В зарплатных ведомостях М-Финанс Сотов значится под личным номером, жетоны с ним присваиваются бойцам ЧВК Вагнер.

О его деятельности журналисты планировали снять документальный фильм. Их убили в ночь на 31 июля неподалеку от города Сибю. Джемаля, Расторгуева и Радченко расстреляли из автоматов. Незадолго до проезда джипа с ними, блокпост пересекла машина с тремя вооружёнными белыми людьми, жандармом Котофи и ещё одним местным, рассказали центру Досье военные правительственной армии, дежурившие на выезде из города. Военных предупредили, что скоро здесь проедет ещё одна машина с белыми и просили её пропустить, поскольку едут друзья. Вскоре журналисты были убиты. А их водитель выжил. Не исключено что раньше он служил в жандармерии.

Российский МИД называл в качестве основной версию ограбления журналистов.