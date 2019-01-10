К задержанному за шпионаж Полу Уилану до сих пор не пустили британского консула
Между тем иностранца могут возникнуть проблемы с пребыванием в изоляторе, предупреждают правозащитники.
Серьезным барьером для общения Уилана с внешним миром и даже представителями общественно-наблюдательной комиссии может стать иностранный язык. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказала член президентского совета по правам человека Ева Меркачева, которая уже завтра планирует навестить арестанта.
Также, по словам Меркачевой, для Уилана будет очень трудно подобрать подходящего сокамерника. Опять же, все дело в языке. По той же причине нельзя пока назначить слушания по жалобе на арест в Мосгорсуде. Документы должны прежде перевести на родной язык фигуранта. Напомним, защита надеется на выход иностранца под залог.
За две недели под стражей Уилану удалось встретиться с послом США Джоном Хантсманом. При этом известно, что американец просил о помощи дипломатические службы Великобритании, Канады и Ирландии. Оказалось, что у него есть паспорта всех этих стран. В британском посольстве признали, что вопрос с допуском консула не сдвинулся с мертвой точки.
Бывший морской пехотинец Уилан давно интересовался Россией, учил русский, знакомился, а в Москву приехал на свадьбу к другу. По версии ФСБ, его задержали во время шпионской акции. «Росбалт» сообщал о получении им носителя с личными данными одного из секретных российских ведомств. Полу Уилану может грозить до 20 лет лишения свободы.
Комментарии4
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pattrick3 10 января 2019 | 18:19
К задержанному за шпионаж Полу Уилану до сих пор не пустили британского консула...
А других троих, американского, канадского и ирландского, пропустили? Это беспредел. Срочно допустите британского консула к Полу Уилану, срочно, суки!
watson_ 10 января 2019 | 18:22
pattrick3: Там вроде ещё консул с Украины набивается, вроде этот американский Бонд 007 новоиспечённый гражданин украины, ну так для коллекции Порошенка подогнал пачпорт с вилами?!
watson_ 10 января 2019 | 18:20
Ужос! Консула США пустили, консула Канады пустили, консула Ирландии пустили, а консула Британии пока нет, но вроде и нашего российского консула бриты совсем ни разу не пустили к Скрипалям?! ))
java_php 10 января 2019 | 18:21
Ну да, это первый иностранец, Типа уникум. Был один толмач с английского, да того утопили по пьянке. Как теперь быть? Меркачева небось на грин карту надеется, вон как озаботилась.