К задержанному за шпионаж Полу Уилану до сих пор не пустили британского консула...

Между тем иностранца могут возникнуть проблемы с пребыванием в изоляторе, предупреждают правозащитники.

Серьезным барьером для общения Уилана с внешним миром и даже представителями общественно-наблюдательной комиссии может стать иностранный язык. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказала член президентского совета по правам человека Ева Меркачева, которая уже завтра планирует навестить арестанта.

Также, по словам Меркачевой, для Уилана будет очень трудно подобрать подходящего сокамерника. Опять же, все дело в языке. По той же причине нельзя пока назначить слушания по жалобе на арест в Мосгорсуде. Документы должны прежде перевести на родной язык фигуранта. Напомним, защита надеется на выход иностранца под залог.

За две недели под стражей Уилану удалось встретиться с послом США Джоном Хантсманом. При этом известно, что американец просил о помощи дипломатические службы Великобритании, Канады и Ирландии. Оказалось, что у него есть паспорта всех этих стран. В британском посольстве признали, что вопрос с допуском консула не сдвинулся с мертвой точки.

Бывший морской пехотинец Уилан давно интересовался Россией, учил русский, знакомился, а в Москву приехал на свадьбу к другу. По версии ФСБ, его задержали во время шпионской акции. «Росбалт» сообщал о получении им носителя с личными данными одного из секретных российских ведомств. Полу Уилану может грозить до 20 лет лишения свободы.