Глава «Роскосмоса» отказался поручиться за арестованного ученого Виктора Кудрявцева
Дмитрий Рогозин назвал пожилого фигуранта дела о госизмене инфантильным.
Дмитрий Рогозин дал понять, что его мало заботит положение 75-летнего научного специалиста по ракетам, который, будучи серьезно больным, уже шестой месяц находится в СИЗО. Причем, официально его вина не доказана. По словам главы «Роскосмоса», в госкорпорации и в Центральном НИИ машиностроения, где работал Кудрявцев, многие переэивают за его судьбу, но есть жесткие требования госбезопасности, которые все должны соблюдать. «Иногда меня поражает инфантильная открытость некоторых наших ученых. В погоне за публикацией в иностранном журнале они готовы сливать даже стратегически важную информацию», сказал Рогозин в интервью РБК. Тем более странно, что это ученый в возрасте, а значит, давно должен знать, что к секретам надо относиться на «вы», — добавил глава «Роскосмоса».
Между тем, сторона защиты Кудрявцева отмечает, что он взаимодействовал с бельгийским научным центром в рамках официальной переписки по официальной же программе сотрудничества. Ранее адвокат ученого Иван Павлов рассказал, что сотрудники ФСБ требовали от Кудрявцева оговорить своего ученика в обмен ан домашний арест, но он отказался. Тогда самому пожилому арестанту СИЗО «Лефортово» запретили свидания с близкими.
По данным газеты «Коммерсантъ», следствие считает, что ученый передал западным странам некие наработки в области гиперзвукового оружия.
Научные публикации в СМИ действительно могут привести к утечке стратегически важной информации. Такое мнение «Эху Москвы» высказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Работающие на государство ученые могут публиковаться на отвлеченные темы, но они подписывают документы о неразглашении и тем самым добровольно ограничивают себя в некоторых сферах, — добавил Климов.
Высказывания Дмитрия Рогозина не заслуживают внимания, — сказал «Эху Москвы» зам.директора Института проблем передачи информации Михаил Гельфанд.
В научных журналах никогда не публикуется стратегически-важная информация, — сказал «Эху Москвы» директор Центр наук о жизни Константин Северинов. Северинов добавил, что российские издания в мире не котируются и служат в основном для внутренних нужд.
Комментарии13
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pattrick3 10 января 2019 | 18:24
Глава «Роскосмоса» отказался поручиться за арестованного ученого Виктора Кудрявцева...
Трус толстожопый, бери пример с "шендеровичей", они своих не бросают, за всех ручаются, за педофилов, за убийц, на руках который 70 человек убитыми и пропавшими без вести в России, плюс трое журналистов убитых в ЦАР, за казнокрадов, предателей Родины, взяточников...
gordy 10 января 2019 | 18:26
"Глава «Роскосмоса» отказался поручиться за арестованного ученого Виктора Кудрявцева"
Имеет право на недоверие?
victor_xy 10 января 2019 | 18:31
// Глава «Роскосмоса» отказался поручиться за арестованного ученого виктора кудрявцева
дмитрий рогозин назвал пожилого фигуранта дела о госизмене инфантильным//
...впервые слышу от этого придурка рогозина нечто разумное и правдивое... - а этого кудрявцева лечить надо (как и этого "правозащитника" лёву), а не сажать - ...полечили и вылечили, ну что тут такого невозможного?
alger 10 января 2019 | 18:55
victor_xy: ау прошпиленные, вам Пригожин , а не Рогозин башляет, чего так возбудились
victor_xy 10 января 2019 | 19:10
alger: - слушай ты, дурак крайней степени, который уже который десяток лет воображает, что вокруг него урода-дебила все сплошь зомби прошитые "кровавым режимом", - тебе что, упырь, такие мысли счастье приносят? :-D - уверяю тебя, тебе лечится надо от того же и там же, где надо лечить "правозащитника" лёву и этого несчастного инфантильнго кудрявцева, да...
kremlefurer 10 января 2019 | 18:26
пи###рас толстожопый.
isnovvanaarene 10 января 2019 | 18:27
Говно - оно во сём говно.
kreamssdick 10 января 2019 | 18:30
где Рогозька - там подлость
drtomsky 10 января 2019 | 18:32
А кто-то ждал от этого румяного порядочного поступка?
romaschka57 10 января 2019 | 18:43
гнида...
vladimirbelarus 10 января 2019 | 18:55
Казлина толстожопая
valtameri 10 января 2019 | 19:03
Самый большой секрет выдал - никакого гиперзвукового оружия нет.
student_ru_ru 10 января 2019 | 19:13
Оборотень.