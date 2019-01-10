Глава «Роскосмоса» отказался поручиться за арестованного ученого Виктора Кудрявцева...

Дмитрий Рогозин назвал пожилого фигуранта дела о госизмене инфантильным.

Дмитрий Рогозин дал понять, что его мало заботит положение 75-летнего научного специалиста по ракетам, который, будучи серьезно больным, уже шестой месяц находится в СИЗО. Причем, официально его вина не доказана. По словам главы «Роскосмоса», в госкорпорации и в Центральном НИИ машиностроения, где работал Кудрявцев, многие переэивают за его судьбу, но есть жесткие требования госбезопасности, которые все должны соблюдать. «Иногда меня поражает инфантильная открытость некоторых наших ученых. В погоне за публикацией в иностранном журнале они готовы сливать даже стратегически важную информацию», сказал Рогозин в интервью РБК. Тем более странно, что это ученый в возрасте, а значит, давно должен знать, что к секретам надо относиться на «вы», — добавил глава «Роскосмоса».

Между тем, сторона защиты Кудрявцева отмечает, что он взаимодействовал с бельгийским научным центром в рамках официальной переписки по официальной же программе сотрудничества. Ранее адвокат ученого Иван Павлов рассказал, что сотрудники ФСБ требовали от Кудрявцева оговорить своего ученика в обмен ан домашний арест, но он отказался. Тогда самому пожилому арестанту СИЗО «Лефортово» запретили свидания с близкими.

По данным газеты «Коммерсантъ», следствие считает, что ученый передал западным странам некие наработки в области гиперзвукового оружия.

Научные публикации в СМИ действительно могут привести к утечке стратегически важной информации. Такое мнение «Эху Москвы» высказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Работающие на государство ученые могут публиковаться на отвлеченные темы, но они подписывают документы о неразглашении и тем самым добровольно ограничивают себя в некоторых сферах, — добавил Климов.

Высказывания Дмитрия Рогозина не заслуживают внимания, — сказал «Эху Москвы» зам.директора Института проблем передачи информации Михаил Гельфанд.

В научных журналах никогда не публикуется стратегически-важная информация, — сказал «Эху Москвы» директор Центр наук о жизни Константин Северинов. Северинов добавил, что российские издания в мире не котируются и служат в основном для внутренних нужд.