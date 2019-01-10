Аварийные службы Москвы продолжают вывозить грунт из затопленного Тушинского тоннеля
Из-за аварии, произошедшей сегодня утром, практически парализовано движение по одной из крупнейших трасс — Волоколамскому шоссе. Около 11 часов стенка Канала имени Москвы из-за провала грунта дала протечку. Как рассказал зам.мэра Петр Бирюков, грунт просел на площади в 75 квадратных метров.
В туннель выливается около 50 литров воды в секунду. К затоплению тоннеля могли привести нарушения при строительстве в 2003 году, — считает Бирюков. Он напомнил, что тогда расширяли шоссе и возможно, допустили какие-то нарушения.
Тушинский тоннель был построен в 30-х годах на северо-западе столицы под несколькими шлюзами, которые соединяли Москву-реку с Каналом имени Москвы. Сегодняшнее ЧП стало первой аварией на этом сложном гидротехническом сооружении.
Мэр Сергей Собянин надеется, что все последствия аварии будут устранены оперативно.
В течение многих часов движение по Волоколамскому шоссе было перекрыто в обе стороны. В ближайшее время по незатопленной части Тушинского тоннеля могут пустить машины, однако в любом случае автомобилистам лучше выбирать другие маршруты – сказал министр транспорта Максим Ликсутов.
По предварительным данным, серьезный ремонт тоннелю не потребуется.
Комментарии6
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pattrick3 10 января 2019 | 18:12
Аварийные службы Москвы продолжают вывозить грунт из затопленного Тушинского тоннеля...
Уже по тоннелю пошли машины. Обломитесь "шендеровичи".
harra 10 января 2019 | 18:29
pattrick3: Уже в шахту к заваленным шахтерам спустились спасатели))) Мля ты жжешь....
Уже к подЪезду к завалам подошли специаличты мчс...
Мля ты жжешь....
Я понимаю что работа... Разум то где?...
pattrick3 10 января 2019 | 18:31
harra:
Обломись гомик жидобандеровский. Машины пошли.
harra 10 января 2019 | 18:34
pattrick3: Ты исписалась патрикеевна))) Твои кураторы должны это знать)))
harra 10 января 2019 | 18:37
harra: А вообще... посмотри Ванильное небо (ну ты понял))))... Поешь ванильное мороженное... Походи в ванильных лосинах ))) Все норм старый))) не стесняйся)))
mahnozlukka 10 января 2019 | 18:31
pattrick3:
Торопица не надо))