Аварийные службы Москвы продолжают вывозить грунт из затопленного Тушинского тоннеля...

Из-за аварии, произошедшей сегодня утром, практически парализовано движение по одной из крупнейших трасс — Волоколамскому шоссе. Около 11 часов стенка Канала имени Москвы из-за провала грунта дала протечку. Как рассказал зам.мэра Петр Бирюков, грунт просел на площади в 75 квадратных метров.

В туннель выливается около 50 литров воды в секунду. К затоплению тоннеля могли привести нарушения при строительстве в 2003 году, — считает Бирюков. Он напомнил, что тогда расширяли шоссе и возможно, допустили какие-то нарушения.

Тушинский тоннель был построен в 30-х годах на северо-западе столицы под несколькими шлюзами, которые соединяли Москву-реку с Каналом имени Москвы. Сегодняшнее ЧП стало первой аварией на этом сложном гидротехническом сооружении.

Мэр Сергей Собянин надеется, что все последствия аварии будут устранены оперативно.

В течение многих часов движение по Волоколамскому шоссе было перекрыто в обе стороны. В ближайшее время по незатопленной части Тушинского тоннеля могут пустить машины, однако в любом случае автомобилистам лучше выбирать другие маршруты – сказал министр транспорта Максим Ликсутов.

По предварительным данным, серьезный ремонт тоннелю не потребуется.