МВД выявила многомиллионные хищения при создании российского аналога телескопа Хаббл

Уголовное дело расследуется с конца декабря. Оно возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Похищенная сумма составляет 28 с половиной миллионов рублей, — пишет газета Коммерсант. В Роскосмосе заявили, что сотрудничают со следствием. Между тем, подозреваемых в деле пока нет. Орбитальный телескоп Т-170М планируется запустить в 2021-ом году.