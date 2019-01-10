Делегация ВАДА приступила к получению данных Московской антидопинговой лаборатории

Об этом сообщил министр спорта Павел Колобков. По его словам, в работе также принимают участие представители Следственного комитета и сотрудники лаборатории. Начался монтаж оборудования и подготовка к копированию базы данных. Все технические и организационные детали были улажены и полностью соответствуют Уголовному кодексу и кодексу ВАДА. Колобков добавил, что задержка передачи базы данных произошла не по вине российской стороны, это была техническая проблема.