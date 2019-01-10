Роскомнадзор объявил, что проверит BBC на соблюдение лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания
Роскомнадзор объявил, что проверит BBC на соблюдение лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания. Проверка пройдет с 14 по 31 января. Как утверждает ведомство, на сайте BBC выявлены материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций. Проводится экспертиза.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
prostovanya 10 января 2019 | 17:33
Роскомнадзор проверит... ВВС?!
Укатайка...
danko1 10 января 2019 | 17:34
Кто бы проверил сам Роскомнадзор и его деятельность на соответствии с Конституцией.
Хотя тут и так всё ясно. Мерзкая по сути организация с таким же мерзким названием.
naebabchenka_drysch 10 января 2019 | 17:37
danko1: Да! Такая!! же!! мерзкая!!! по сути!!!! русофобская!!!!! Ста-ру-ха !!!!!!