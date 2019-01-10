Роскомнадзор объявил, что проверит BBC на соблюдение лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания. Проверка пройдет с 14 по 31 января. Как утверждает ведомство, на сайте BBC выявлены материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций. Проводится экспертиза.