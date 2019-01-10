Специалистам удалось остановить поток воды в Тушинском тоннеле после снижения уровня воды между двумя шлюзами с 5 до 1 метра. Об этом сообщает пресс-служба канала имени Москвы. Сейчас закрыто движение по Волоколамскому шоссе в сторону области от станции метро Сокол. Выезд из Тушинского тоннеля в сторону центра ограничат до трех полос. Заммэра Москвы Максим Ликсутов посоветовал автомобилистам выбирать другие маршруты. По словам мэра Собянина, движение машин по Тушинскому тоннелю может быть восстановлено к завтрашнему утру.