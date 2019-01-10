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17:03, 10 января 2019

Делегация WADA начала работу по получению базы данных московской лаборатории

Делегация экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) начала работу по получению данных московской лаборатории. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Павел Колобков, передает ТАСС.

«Делегация экспертов WADA прилетела вчера, сегодня она приступила к работе совместно с группой российских экспертов, — сказал Колобков. — В работе также принимают участие представители Следственного комитета, представители лаборатории. Началась работа по монтажу оборудования и блока копирования базы данных. Работа проходит в полной координации, мы до этого обсудили все технические и организационные детали, которые полностью соответствуют и уголовно-процессуальному кодексу, и всем процедурам WADA, сейчас работа в самом разгаре».

Министр подчеркнул, что экспертам потребуется «два или три дня» для завершения своей миссии.

Комментарии

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aspid55 10 января 2019 | 17:20

Делегация WADA начала работу по получению базы данных московской лаборатории
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На прорыв пошли с приборами наперевес.

splin2 10 января 2019 | 17:29

aspid55: Какова роль СК РФ в процессе передачи данных?

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