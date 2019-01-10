Роспотребнадзор подготовил поправки к санитарным правилам и нормам об организации питания детей
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В частности, в проекте есть пункт, запрещающий школьникам приносить с собой еду из дома. В столовых запретят алюминиевую посуду и приборы, и, возможно, введут одноразовые тарелки. Огурцы и петрушку для салата в столовых рекомендовано вымачивать в уксусе, а очищенный картофель промывать под струей воды в течение 5 минут.
Жизнь все равно внесет свои коррективы и эти поправки нужно будет или отменять или добавлять новые, сказал «Эху Москвы» директор центра образования № 109 Москвы Евгений Ямбург. Кроме того, считает Ямбург, многим детям необходимо специальное питание, поэтому запрещать приносить еду из дома нельзя.
Комментарии3
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gvs 10 января 2019 | 17:10
Запретят алюминиевую посуду? А Дерипаска что жрать будет? ))))
ohrjr 10 января 2019 | 17:19
Роснадзоры всякие - это российское бедствие!!! Это по вредности сравнимо с думой!
j_partizan 10 января 2019 | 17:31
Лучше бы о качестве еды позаботились. А то вода сплошная.