Роспотребнадзор подготовил поправки к санитарным правилам и нормам об организации питания детей

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В частности, в проекте есть пункт, запрещающий школьникам приносить с собой еду из дома. В столовых запретят алюминиевую посуду и приборы, и, возможно, введут одноразовые тарелки. Огурцы и петрушку для салата в столовых рекомендовано вымачивать в уксусе, а очищенный картофель промывать под струей воды в течение 5 минут.

Жизнь все равно внесет свои коррективы и эти поправки нужно будет или отменять или добавлять новые, сказал «Эху Москвы» директор центра образования № 109 Москвы Евгений Ямбург. Кроме того, считает Ямбург, многим детям необходимо специальное питание, поэтому запрещать приносить еду из дома нельзя.