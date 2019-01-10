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17:02, 10 января 2019

«Досье»: За убитыми в ЦАР российскими журналистами велась слежка

За убитыми в ЦАР российскими журналистами велась слежка. По данным проекта «Досье», наблюдение организовал местный жандарм, который общался с человеком из структур Евгения Пригожина.

За несколько дней, что убитые Джемаль, Расторгуев и Радченко была в Центрально-африанской республики, жандарм Эмманюэль Котофи 40 раз связывался с водителем, который возил их группу. Более того, силовик находился вблизи от места убийства. Военные опознали его в машине сред пяти человек, трое из которых были предположительно европейцами. Жандарм после трагических событий получил повышение.

Расследовательский проект Михаила Ходорковского под названием «Досье» полагает, что Котофи обучался в Судане у российских военных инструкторов и общался сотрудником компании Пригожина Александром Сотовым. Тот в свою очередь более ста раз общался по телефону с советником президента ЦАР Валерием Захаровым, также связанным со структурами питерского бизнесмена.

Как сообщалось ранее, съемочная группа собиралась в день убийства встретиться с фиксером Мартином, но, по данным авторов «Досье», он был вымышленным персонажем. Также ставится под сомнение версия ограбления — несмотря на высокую стоимость бензина в республике, три канистры остались на месте убийства.

Об убийстве журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко стало известно 31 июля. Они собирались снимать документальный фильм о наемниках из ЧВК Вагнера.

Комментарии

10

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pattrick3 10 января 2019 | 17:08

«Досье»: За убитыми в ЦАР российскими журналистами велась слежка...

Журналистов убил Мишка Ходорковский, все это знают и либералы - лучше других, но они молчат, потому что никогда не сдают своих соплеменников.

aspid55 10 января 2019 | 17:17

pattrick3: Естественно, мальчик, причем замаскировавшись под группу негров.
Ты тут настолько примитивно идиота изображаешь, что непонятно за что тебе платят даже эти грошовые 11-80.

nikolashin2017 10 января 2019 | 17:21

aspid55: его затем и выпустили...

armeec 10 января 2019 | 17:12

У Ходорковского руки в крови. Пожизненное по нему плачет. И думаю, он его получит в конце концов.

rules24 10 января 2019 | 17:21

"Три канистры остались на месте убийства." У Ходора железный отмаз.))))) Уж за три канистры он бы еще десяток людей покрошил.

mchappy 10 января 2019 | 17:24

Сколько веревочке н виться, а конец будет. Спасибо МБХ за расследование гибели журналистов.

rules24 10 января 2019 | 17:31

mchappy: Спасибо МБХ за расследование гибели журналистов.
_____________________________________________________
Спасибо МБХ за информационный вброс. Ибо с расследованием этот бред и рядом не валялся. Особенно улыбнуло упоминание "трех канистр".

nersesov 10 января 2019 | 17:36

rules24: фотографии канистр в студию !

boseal 10 января 2019 | 17:31

Кстати, обратил внимание на странный факт - погибших журналистов не разместили вместе с остальными на обложке журнала Times, аки людей года. Почему? Может быть не считали "своими". Ведь даже полудурка Бабченко туда включили.

oneoretwo 10 января 2019 | 17:32

...от этого убийства еще с самого начала очень сильно несло кухонными помоями...

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