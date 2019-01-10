«Досье»: За убитыми в ЦАР российскими журналистами велась слежка...

За убитыми в ЦАР российскими журналистами велась слежка. По данным проекта «Досье», наблюдение организовал местный жандарм, который общался с человеком из структур Евгения Пригожина.

За несколько дней, что убитые Джемаль, Расторгуев и Радченко была в Центрально-африанской республики, жандарм Эмманюэль Котофи 40 раз связывался с водителем, который возил их группу. Более того, силовик находился вблизи от места убийства. Военные опознали его в машине сред пяти человек, трое из которых были предположительно европейцами. Жандарм после трагических событий получил повышение.

Расследовательский проект Михаила Ходорковского под названием «Досье» полагает, что Котофи обучался в Судане у российских военных инструкторов и общался сотрудником компании Пригожина Александром Сотовым. Тот в свою очередь более ста раз общался по телефону с советником президента ЦАР Валерием Захаровым, также связанным со структурами питерского бизнесмена.

Как сообщалось ранее, съемочная группа собиралась в день убийства встретиться с фиксером Мартином, но, по данным авторов «Досье», он был вымышленным персонажем. Также ставится под сомнение версия ограбления — несмотря на высокую стоимость бензина в республике, три канистры остались на месте убийства.

Об убийстве журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко стало известно 31 июля. Они собирались снимать документальный фильм о наемниках из ЧВК Вагнера.