«Досье»: За убитыми в ЦАР российскими журналистами велась слежка
За убитыми в ЦАР российскими журналистами велась слежка. По данным проекта «Досье», наблюдение организовал местный жандарм, который общался с человеком из структур Евгения Пригожина.
За несколько дней, что убитые Джемаль, Расторгуев и Радченко была в Центрально-африанской республики, жандарм Эмманюэль Котофи 40 раз связывался с водителем, который возил их группу. Более того, силовик находился вблизи от места убийства. Военные опознали его в машине сред пяти человек, трое из которых были предположительно европейцами. Жандарм после трагических событий получил повышение.
Расследовательский проект Михаила Ходорковского под названием «Досье» полагает, что Котофи обучался в Судане у российских военных инструкторов и общался сотрудником компании Пригожина Александром Сотовым. Тот в свою очередь более ста раз общался по телефону с советником президента ЦАР Валерием Захаровым, также связанным со структурами питерского бизнесмена.
Как сообщалось ранее, съемочная группа собиралась в день убийства встретиться с фиксером Мартином, но, по данным авторов «Досье», он был вымышленным персонажем. Также ставится под сомнение версия ограбления — несмотря на высокую стоимость бензина в республике, три канистры остались на месте убийства.
Об убийстве журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко стало известно 31 июля. Они собирались снимать документальный фильм о наемниках из ЧВК Вагнера.
Комментарии10
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pattrick3 10 января 2019 | 17:08
«Досье»: За убитыми в ЦАР российскими журналистами велась слежка...
Журналистов убил Мишка Ходорковский, все это знают и либералы - лучше других, но они молчат, потому что никогда не сдают своих соплеменников.
aspid55 10 января 2019 | 17:17
pattrick3: Естественно, мальчик, причем замаскировавшись под группу негров.
Ты тут настолько примитивно идиота изображаешь, что непонятно за что тебе платят даже эти грошовые 11-80.
nikolashin2017 10 января 2019 | 17:21
aspid55: его затем и выпустили...
armeec 10 января 2019 | 17:12
У Ходорковского руки в крови. Пожизненное по нему плачет. И думаю, он его получит в конце концов.
rules24 10 января 2019 | 17:21
"Три канистры остались на месте убийства." У Ходора железный отмаз.))))) Уж за три канистры он бы еще десяток людей покрошил.
mchappy 10 января 2019 | 17:24
Сколько веревочке н виться, а конец будет. Спасибо МБХ за расследование гибели журналистов.
rules24 10 января 2019 | 17:31
mchappy: Спасибо МБХ за расследование гибели журналистов.
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Спасибо МБХ за информационный вброс. Ибо с расследованием этот бред и рядом не валялся. Особенно улыбнуло упоминание "трех канистр".
nersesov 10 января 2019 | 17:36
rules24: фотографии канистр в студию !
boseal 10 января 2019 | 17:31
Кстати, обратил внимание на странный факт - погибших журналистов не разместили вместе с остальными на обложке журнала Times, аки людей года. Почему? Может быть не считали "своими". Ведь даже полудурка Бабченко туда включили.
oneoretwo 10 января 2019 | 17:32
...от этого убийства еще с самого начала очень сильно несло кухонными помоями...