Не менее 150 грузовиков понадобится для вывоза песка и ила из затопленного Тушинского тоннеля

Как сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов, уборочная техника готова, около 30 машин уже были загружены и уехали. Ликсутов добавил, что в ближайшее время по незатопленной части тоннеля будет организовано движение, но автомобилистам лучше выбрать другой маршрут.

Тоннель на Волоколамском шоссе был затоплен сегодня утром после провала грунта. По предварительным данным, площадь провала составляет около 50 квадратных метров. Авария произошла из-за того, что дала протечку стенка канала имени Москвы, который находится над тоннелем. Последствия аварии, по словам мэра Собянина, планируется полностью устранить до завтрашнего утра.