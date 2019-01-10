Не менее 150 грузовиков понадобится для вывоза песка и ила из затопленного Тушинского тоннеля
Как сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов, уборочная техника готова, около 30 машин уже были загружены и уехали. Ликсутов добавил, что в ближайшее время по незатопленной части тоннеля будет организовано движение, но автомобилистам лучше выбрать другой маршрут.
Тоннель на Волоколамском шоссе был затоплен сегодня утром после провала грунта. По предварительным данным, площадь провала составляет около 50 квадратных метров. Авария произошла из-за того, что дала протечку стенка канала имени Москвы, который находится над тоннелем. Последствия аварии, по словам мэра Собянина, планируется полностью устранить до завтрашнего утра.
Комментарии6
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gvs 10 января 2019 | 17:08
Во московские наварились то! ))))
fadey_erei 10 января 2019 | 17:11
Волоколамское шоссе - знаменитая книга, которую армия Израиля ввела в программу подготовки кадров как обязательную.
tv_victim 10 января 2019 | 17:11
150? 30 уже уже уехали? В Москве одноразовые грузовики, то ли?
vasya_von_smetankin 10 января 2019 | 17:13
Видимо, придётся опять Америку о помощи просить... как весь прошлый век просили...
krs_sk 10 января 2019 | 17:18
А может так оставить, в Магните же не стали сносить взорванный дом?
putin_itogy 10 января 2019 | 17:28
За чей счёт банкет?..
За ваш, гражданы москвичи, проштрафившиеся, и задолжавшие налоги ликсутову и путину..