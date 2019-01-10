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Эксклюзив Эха 16:53, 10 января 2019

Члены ОНК больше года не имеют доступа в СИЗО «Матросская тишина» – Меркачева

Члены ОНК уже больше года не имеют доступа в СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред ОНК, член СПЧ при президенте Ева Меркачева.

По ее словам, это происходит на основании запрета следователя по делу бывшего члена ОНК Дениса Набиуллина.

«Нам пообещали, что, если мы дадим письменные показания по уголовному делу Дениса Набиуллина и Дионисия Золотова, нас выведут из статуса свидетелей по делу, и мы сможем ходить в «Матросскую тишину», но следственный комитет нас обманул», — сказала она.

Е.Меркачева подчеркнула, что запрет касается пятерых членов Общественной наблюдательной комиссии, которые первыми увидели ВИП-камеры в СИЗО, и общались с Денисом Набиуллиным.

«Мы пытаемся обжаловать действия следователей, но наталкиваемся на глухую стену. Не исключаю, что следственный комитет в данном случае покрывает людей, которые могут заниматься в СИЗО преступной деятельностью. Возможно, там снова функционируют ВИП-камеры для богатых заключенных», — отметила она.

По версии следствия, член общественной наблюдательной комиссии Денис Набиуллин пытался через посредника получить от заключенного Дионисия Золотова 29 млн рублей, чтобы организовать его освобождение.

Комментарии

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danko1 10 января 2019 | 17:00

Не желают бандиты во власти на всех уровнях, чтобы об их преступлениях знали.
Да и уничтожил Путин права человека всюду, и тех, кто их защищает, и тех, кто на воле и в заключении.
И этих мразей во власти еще и оскорблять нельзя, хотя нет слов, которыми их оскорбить можно больше, чем они заслуживают.

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