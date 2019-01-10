Аварийные службы Москвы начали вывозить грунт из затопленного Тушинского тоннеля
Часть тоннеля не работает и по-прежнему остается затопленной. Визуально уровень воды не уменьшается. Источник подтопления пока остается открытым, из него течет бурая жидкость, — сообщает «Интерфакс». Полностью устранить последствия аварии планируется до завтрашнего утра. Об этом заявил мэр Собянин. Причины затопления будет выяснять экспертная комиссия, — заявил руководитель канала имени Москвы Герман Еляпюшкин.
Комментарии4
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post_v 10 января 2019 | 16:49
если течет вода из самого бетонного шлюза, то это не "провал грунта"
polba 10 января 2019 | 17:13
post_v: Течёт по провалившейся насыпи РЯДОМ с тоннелем. Просто там уклон и вода попадает в сам тоннель. В сети уже полно видео.
kremlefurer 10 января 2019 | 17:06
Желательно чтобы складировали на даче собянина.
nodardum 10 января 2019 | 17:07
Причина затопления тоннеля три "Б" - Безрамотность, Безответственность и Безалаберность.