Аварийные службы Москвы начали вывозить грунт из затопленного Тушинского тоннеля

Часть тоннеля не работает и по-прежнему остается затопленной. Визуально уровень воды не уменьшается. Источник подтопления пока остается открытым, из него течет бурая жидкость, — сообщает «Интерфакс». Полностью устранить последствия аварии планируется до завтрашнего утра. Об этом заявил мэр Собянин. Причины затопления будет выяснять экспертная комиссия, — заявил руководитель канала имени Москвы Герман Еляпюшкин.