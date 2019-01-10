Марию Мотузную исключили из перечня террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Мария Мотузная из Барнаула, обвинявшаяся в экстремизме за публикации в соцсетях, исключена из перечня террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Из списка также исключили Андрея Шашеоина, который обвиняется в возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих из-за мема про патриарха Кирилла. Как заявил руководитель международной правозащитной группы Агора Павел Чиков, это означает, что в отношении Мотузной и Шашерина прекращены уголовные дела по 282 статье, — сообщает Медуза. Напомним, Мария Мотузная покинула Россию, ее дело в декабре вернули на дополнительное расследование.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
noxepy_88 10 января 2019 | 16:35
Ох ты! Марий Мутузный! Уже пол сменил(а)? Хитро!
noxepy_88 10 января 2019 | 16:38
Марий Мотузнай, точнее. Это штука посильнее Евгения Альбац!
oneoretwo 10 января 2019 | 17:23
...гонять в и-нете сопляков и шить липовые дела - это вам не дома в магнитогорсках от реальных террористов охранять...