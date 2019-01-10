Марию Мотузную исключили из перечня террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Мария Мотузная из Барнаула, обвинявшаяся в экстремизме за публикации в соцсетях, исключена из перечня террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Из списка также исключили Андрея Шашеоина, который обвиняется в возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих из-за мема про патриарха Кирилла. Как заявил руководитель международной правозащитной группы Агора Павел Чиков, это означает, что в отношении Мотузной и Шашерина прекращены уголовные дела по 282 статье, — сообщает Медуза. Напомним, Мария Мотузная покинула Россию, ее дело в декабре вернули на дополнительное расследование.