Две государственные экспертизы не нашли экстремизма в программе и листовках движения «Новое величие», участников которого обвиняют в создании экстремистского сообщества. Об этом в суде сообщил адвокат Марии Дубовик Максим Пашков, — передает телеканал Дождь. Одна экспертиза была проведена в Московском исследовательском центре, вторая – в Минюсте. Выводы экспертов были оглашены сегодня в Мосгорсуде. Между тем, суд оставил без изменений решение о продлении до середины марта домашнего ареста Марии Дубовик и Анне Павликовой. Еще четверо арестованных остаются в СИЗО.