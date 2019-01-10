Две государственные экспертизы не нашли экстремизма в программе и листовках движения «Новое величие»
Две государственные экспертизы не нашли экстремизма в программе и листовках движения «Новое величие», участников которого обвиняют в создании экстремистского сообщества. Об этом в суде сообщил адвокат Марии Дубовик Максим Пашков, — передает телеканал Дождь. Одна экспертиза была проведена в Московском исследовательском центре, вторая – в Минюсте. Выводы экспертов были оглашены сегодня в Мосгорсуде. Между тем, суд оставил без изменений решение о продлении до середины марта домашнего ареста Марии Дубовик и Анне Павликовой. Еще четверо арестованных остаются в СИЗО.
Комментарии11
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needroid 10 января 2019 | 16:36
Если две не нашли - нужно назначить третью. Однозначно же экстремисты.
polsan 10 января 2019 | 16:40
needroid: столько сил потрачено и дырки в погонах уж сверлятся ...
clandestino 10 января 2019 | 16:51
Значит, нужно назначать третью, четвёртую, пятую, десятую. Пока не найдут. Людей-то поймали. Зря их ловили? Ловцы званий хотят, денег. Не менять же местами охотников и добычу. Такого никогда не было.
vasya_von_smetankin 10 января 2019 | 16:59
А Мочу проверяли?
peresvet73 10 января 2019 | 17:04
Проводить экспертиза до тех пор, пока какая-нибудь не найдёт экстремизма. И держать под арестом!
timber_head 10 января 2019 | 17:04
"Между тем, суд оставил без изменений решение о продлении до середины марта домашнего ареста"
Раз суду дали сверху команду посадить, значит нужно посадить. И никакие государственные экспертизы ему не указ. Ни в одном действительно правовом государстве такое дело вообще бы до суда не дошло - развалилось бы, учитывая результаты экспертиз, ещё на этапе следствия. А нашему следствию зачем экспертизы? Главное ведь "классовое чутьё" - знать какие ветры сверху дуют.
ematveev 10 января 2019 | 17:08
timber_head:
"Такое" - это какое? С подсадным агентом-провокатором? Так это уже не впервой, и сидельцы по делам с провокаторами уже имеются... И звания получены, и премии...
prostovanya 10 января 2019 | 17:08
Судей - под суд!.. Точнее - "судей".
oneoretwo 10 января 2019 | 17:20
...суд оставил без изменений решение о продлении до середины марта домашнего ареста Марии Дубовик и Анне Павликовой.
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...в этом случае и к доктору ходить не надо: судью в дурку, следователя-вертухая - на нары...
unprejudiced 10 января 2019 | 17:25
Об этом в суде сообщил адвокат Марии Дубовик Максим Пашков, — передает телеканал Дождь... не надоело фейки публоиковать со ссылками на адвокатов? Мало опыта марка фейкина?
Или вот илья новиков недавно отчибучил - Невероятная атака: Российские корабли выпустили по украинским катерам «1200 крупнокалиберных снарядов»
Адвокат украинского моряка Илья Новиков заявил, что российские корабли расстреляли суда ВМС Украины в Керченском проливе «из крупнокалиберных пушек».
«Стрелял пограничный корабль „Изумруд“. Потом он пошел за катером „Бердянск“, на котором находился Роман Мокряк (подзащитный Новикова — ред.). По ним попали как минимум 4 раза. Одним из попаданий ранило 3-х членов экипажа», — рассказал Новиков в эфире «Эхо Москвы»..
Согласно фантастическому заявлению Новикова, в общей сложности при обстреле украинских катеров было «израсходовано что-то около 1200 снарядов».
zhrv 10 января 2019 | 17:30
Полагаю, тут всему виной человеческая лень.
Ведь если готовишь флешку, что стоит подготовить и вторую?! Ведь эксперты тоже люди, и могут написать правду, как есть.