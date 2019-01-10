Цетр «Досье»: К убийству российских журналистов в ЦАР причастен местный жандарм Эммануэль Котофио

Он общался с сотрудником компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого связывают с ЧВК Вагнера. Об этом сообщает центр «Досье», который в течение пяти месяцев занимался расследованием убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. По информации центра, жандарм находился на телефонной связи с водителем, который возил группу журналистов. По данным локации мобильного телефона можно утверждать, что жандарм следил за журналистами и находился неподалеку от места их убийства.