Цетр «Досье»: К убийству российских журналистов в ЦАР причастен местный жандарм Эммануэль Котофио
Он общался с сотрудником компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого связывают с ЧВК Вагнера. Об этом сообщает центр «Досье», который в течение пяти месяцев занимался расследованием убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. По информации центра, жандарм находился на телефонной связи с водителем, который возил группу журналистов. По данным локации мобильного телефона можно утверждать, что жандарм следил за журналистами и находился неподалеку от места их убийства.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
java_php 10 января 2019 | 16:40
Забыли про личный приказ Путина. Без этого это не расследование, а так бормотание.
astet 10 января 2019 | 17:11
java_php: к убийству причастна банда Пригожина,
получившая прямое указание из Кремля.
Кремль против того,
чтобы кто-либо вмешивался в золотодобычу Путина в ЦАР.
Не мешайте царьку обогащаться,
если хотите остаться в живых.
kara 10 января 2019 | 16:41
Так если водителя подсунул Ходорковский, то значит и про жандарма он знал и спланировал до отъезда
antipudel 10 января 2019 | 16:49
kara: ходору не привыкать людей валить...
rihard 10 января 2019 | 16:58
kara: Кто вам сказал, что водителя им Ходорковский подсунул? Ссылку на информацию где искать?
rules24 10 января 2019 | 16:45
Эт чо было? "Расследование" в течении 5-ти месяцев?))))))) "Неподалеку" находился.))))))
socialism 10 января 2019 | 16:46
"К убийству пр частен жандарм...Пригожина...ЧВК Вагнера..."
Чушь. Ходорковский всячески пытается переложить свою вину за гибель журналистов на других людей, но именно он, и только он главный виновник их гибели. Как легко и выгодно, что бы ни случилось, показать пальцем на Пригожина, Путина и Россию. Враги только так и поступают.
ukretotakoividskota 10 января 2019 | 16:47
Вся вина Ходорковском.
glebbalbesov 10 января 2019 | 16:52
"источники не указаны"... "одна бабка сказала"... Одни дебилы поехали, другие убили, третьи расследуют...