Члены ОНК планируют посетить обвиняемого в шпионаже Пола Уилана – Меркачева

Члены ОНК планируют посетить обвиняемого в шпионаже Пола Уилана. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред ОНК, член СПЧ при президенте Ева Меркачева.

«Завтра мы собираемся навестить Пола Уилана в СИЗО «Лефортово». Полагаю, что его уже перевели из карантина в обычную камеру, но, скорей всего, еще какое-то время он будет на одиночном содержании, потому что найти ему среди арестантов «Лефортово» сокамерника, который хоть как-то может изъясняться на английском, непросто», — сказала она.

Е.Меркачева также добавила, что плохое владение русским языком может стать помехой для разговора членов комиссии с Полом Уиланом.

«Был прецедент, когда разговор с обвиняемым был прерван сотрудниками «Лефортово» на том основании, что он говорил не по-русски. Сотрудники СИЗО не владеют английским, и я очень сомневаюсь, что следователь разрешит проход профессионального переводчика вместе с членами комиссии», — отметила зампред ОНК.

Пол Уилан был задержан в конце декабря в Москве. В ФСБ утверждают, что он занимался шпионажем. Он сам и его родные обвинения отвергают.