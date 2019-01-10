Члены ОНК планируют посетить обвиняемого в шпионаже Пола Уилана – Меркачева
Члены ОНК планируют посетить обвиняемого в шпионаже Пола Уилана. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред ОНК, член СПЧ при президенте Ева Меркачева.
«Завтра мы собираемся навестить Пола Уилана в СИЗО «Лефортово». Полагаю, что его уже перевели из карантина в обычную камеру, но, скорей всего, еще какое-то время он будет на одиночном содержании, потому что найти ему среди арестантов «Лефортово» сокамерника, который хоть как-то может изъясняться на английском, непросто», — сказала она.
Е.Меркачева также добавила, что плохое владение русским языком может стать помехой для разговора членов комиссии с Полом Уиланом.
«Был прецедент, когда разговор с обвиняемым был прерван сотрудниками «Лефортово» на том основании, что он говорил не по-русски. Сотрудники СИЗО не владеют английским, и я очень сомневаюсь, что следователь разрешит проход профессионального переводчика вместе с членами комиссии», — отметила зампред ОНК.
Пол Уилан был задержан в конце декабря в Москве. В ФСБ утверждают, что он занимался шпионажем. Он сам и его родные обвинения отвергают.
Комментарии6
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sunixyivchai 10 января 2019 | 16:25
.....Е.Меркачева также добавила, что плохое владение русским языком может стать помехой для разговора членов комиссии с Полом Уиланом...... А как же тогда он должен был общаться с приглашенными на "свадьбе друга"?
Когда Меркачёва посетит наших политических узников в США?
watson_ 10 января 2019 | 16:36
Меркачёва отрабатывает гранты зелёными?! Ох и замучили бедного Пола Бонда 007 в российской тюрьме. Поймали беднягу на месте преступления и даже четыре пачпорта не помогли, но вот Порошенка выдаст ему пятый с вилами , и тогды - ОЙ, сразу станет не шпиёном , а узником совести, и тут уж меркачёвы разгуляются?! -))
dadmorose 10 января 2019 | 16:26
"Пол Андреич, вы шпион?"
aspid55 10 января 2019 | 16:27
ОНК фальшивая, шпион тоже фальшивый. Пусть встречаются.
java_php 10 января 2019 | 16:45
Ничего. Получит пятнаху. Выучит и русский и ещё какой. Будет нормально общаться. А то халявщик, приехал шпионить, а языка не знает. Позор, куда смотрит ЦРУ.
polsan 10 января 2019 | 17:00
java_php: а Вы значит программист и java знаете и php, и вовсе никакой не тролль?! ))