Российским школьникам, возможно, вскоре запретят приносить с собой еду из дома

В новых правилах Санпина говорится буквально следующее: «не допускается использовать для организации питания детей принесенные из дома продукты и блюда».

Правила затрагивают широкий спектр вопросов, начиная от максимальной толщины омлетов — 4 сантиметра и времени приготовления сосисок – не менее 5 минут. Говорится и о полном запрете алюминиевой посуды.

Жизнь все время вносит свои коррективы, правила нужно будет либо отменять, либо корректировать, — сказал «Эху Москвы» директор Центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург. Кроме того, считает Ямбург, многим детям необходимо специальное питание, поэтому запрещать приносить еду из дома ни в коем случае нельзя.