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16:02, 10 января 2019

Российским школьникам, возможно, вскоре запретят приносить с собой еду из дома

В новых правилах Санпина говорится буквально следующее: «не допускается использовать для организации питания детей принесенные из дома продукты и блюда».

Правила затрагивают широкий спектр вопросов, начиная от максимальной толщины омлетов — 4 сантиметра и времени приготовления сосисок – не менее 5 минут. Говорится и о полном запрете алюминиевой посуды.

Жизнь все время вносит свои коррективы, правила нужно будет либо отменять, либо корректировать, — сказал «Эху Москвы» директор Центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург. Кроме того, считает Ямбург, многим детям необходимо специальное питание, поэтому запрещать приносить еду из дома ни в коем случае нельзя.

Комментарии

25

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gordy 10 января 2019 | 16:15

"В новых правилах Санпина говорится буквально следующее: «не допускается использовать для организации питания детей принесенные из дома продукты и блюда»."

А дальше - Роспотребнадзор начнёт ходить по домам и штрафовать хозяев за пережаренные омлеты?

tadolg 10 января 2019 | 16:30

gordy: все логично. Или аче же главному повару страны невыгодно.

anticolonel 10 января 2019 | 16:34

tadolg: Слуги народа! Хватит мелочиться!! Пора запретить ВСЕ!!!

l7kozlov 10 января 2019 | 16:55

Как вы не понимаете?! Нельзя запрещать сразу ВСЁ! Чем же они будут потом заниматься? Вот запрещают по-частям. Типа работают на благо общества и на славу страны. ... .... .....!!!

palm_coast 10 января 2019 | 16:31

gordy:

Штраф это ничего, лишь бы Роспотребнадзор не начал сам бить яйца хозяевам домов..

palm_coast 10 января 2019 | 16:35

Себе на омлет.

aspid55 10 января 2019 | 16:38

palm_coast: Интересно а как будет организовано выполнение этих запретов?
Школьников на входе в школу будут обыскивать инспекторы Роспотребнадзора на предмет обнаружения и конфискации бутербродов с домашними котлетами?
Или учителям поручат домашнюю еду у детей отнимать?

маразм крепчает в России.

justlooking 10 января 2019 | 17:02

aspid55: Тю, так отладэженоиже все. Сосед по парте донесет, бульдозером на перемене раздавят.

palm_coast 10 января 2019 | 17:17

aspid55:

Ну зачем же сразу обыскивать.., на входах поставят омлетоискатели, котлетоискатели, бутербродоискатели, ... 21й век на дворе, Китай произведет России нужное оборудование за небольшой кусочек территории.

piter_ug 10 января 2019 | 16:20

Даже в колониях продуктовые передачи разрешены.)

polikarpich 10 января 2019 | 16:25

piter_ug: Всё, понеслась... Начался новый год. Запретить, ограничить, ужесточить...
Не знаю, как там сейчас в школьных столовых, но ту рыготину брежневского периода я прекрасно помню. Это ели только самые оригиналы-маргиналы, коих было единицы. В-основном, в столовую бежали только за булочкой с компотом, "кофе" или "чаем". Но деньги все сдавали исправно.

fikus74 10 января 2019 | 16:44

polikarpich: в воронежской школьной №69 столовке кроме хлебных котлет и слипшихся макарон ничего не было. (середина 80-х)

rash 10 января 2019 | 16:22

Надо запретить из дома, а в школьные столовые только из Крыма, с известного комбината, только надо решить - это будет под эгидой золотова или пригожина.

vedma2017 10 января 2019 | 17:05

rash:
Вы ничего нового не придумали, и так со "школьных обедов" все сливки пригожин снимает.

b054026 10 января 2019 | 16:24

Нам не привыкать, по бульдозеру на школу выделят...

defender 10 января 2019 | 16:30

дебилы. .. Они окончательно чутьё потеряли. ..

mmm_333 10 января 2019 | 16:31

Пригожин сволочь видимо и там хочет урвать! У детей, кто свое ест.

zhrv 10 января 2019 | 16:32

- "возможно, вскоре запретят приносить с собой еду из дома"

А кто там у нас главный по школьному питанию? Что еще за порядки - обносить доверенных людей?!

fikus74 10 января 2019 | 16:41

да посылать эти россанпины на буй.

hihi2raza 10 января 2019 | 16:51

Да, да будете жрать школьное говно из столовки по безумным ценам. И ведь будете жрать, потому что, вы дибилы и терпилоиды!

cromwel 10 января 2019 | 16:56

теперь при входе в школу буду заставлять открывать в портфель и проверить на наличие еды? А дальше запретят своим ходом ходить в школу.. Заставят скидываться на школьные автобусы. Идиоты.

ansata 10 января 2019 | 17:03

Вчера СМСка из школы прилетела об отмене бесплатного питания для учеников из "неблагополучных" семей. Сегодня эта новость. Занятно..

vorthyn 10 января 2019 | 17:05

Очередной ИДИОТИЗМ депутатов.. У них одна мысль в мозгах; что-бы еще запретить? Как-бы ухудшить жизнь граждан?
Теперь будут детей пальмовым маслом кормить.

vova6_let 10 января 2019 | 17:10

"Санкционные продукты"-это домашние продукты ?

igor_ewgrafoff 10 января 2019 | 17:12

Вот интересно, какая сволочь лезет не в свои дела. Пусть свою жену учит щи варить. Их дело организовать столовку, а ходить туда или нет, это мы как - то решим без них.

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