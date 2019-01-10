Российским школьникам, возможно, вскоре запретят приносить с собой еду из дома
В новых правилах Санпина говорится буквально следующее: «не допускается использовать для организации питания детей принесенные из дома продукты и блюда».
Правила затрагивают широкий спектр вопросов, начиная от максимальной толщины омлетов — 4 сантиметра и времени приготовления сосисок – не менее 5 минут. Говорится и о полном запрете алюминиевой посуды.
Жизнь все время вносит свои коррективы, правила нужно будет либо отменять, либо корректировать, — сказал «Эху Москвы» директор Центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург. Кроме того, считает Ямбург, многим детям необходимо специальное питание, поэтому запрещать приносить еду из дома ни в коем случае нельзя.
Комментарии25
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gordy 10 января 2019 | 16:15
"В новых правилах Санпина говорится буквально следующее: «не допускается использовать для организации питания детей принесенные из дома продукты и блюда»."
А дальше - Роспотребнадзор начнёт ходить по домам и штрафовать хозяев за пережаренные омлеты?
tadolg 10 января 2019 | 16:30
gordy: все логично. Или аче же главному повару страны невыгодно.
anticolonel 10 января 2019 | 16:34
tadolg: Слуги народа! Хватит мелочиться!! Пора запретить ВСЕ!!!
l7kozlov 10 января 2019 | 16:55
Как вы не понимаете?! Нельзя запрещать сразу ВСЁ! Чем же они будут потом заниматься? Вот запрещают по-частям. Типа работают на благо общества и на славу страны. ... .... .....!!!
palm_coast 10 января 2019 | 16:31
gordy:
Штраф это ничего, лишь бы Роспотребнадзор не начал сам бить яйца хозяевам домов..
palm_coast 10 января 2019 | 16:35
Себе на омлет.
aspid55 10 января 2019 | 16:38
palm_coast: Интересно а как будет организовано выполнение этих запретов?
Школьников на входе в школу будут обыскивать инспекторы Роспотребнадзора на предмет обнаружения и конфискации бутербродов с домашними котлетами?
Или учителям поручат домашнюю еду у детей отнимать?
маразм крепчает в России.
justlooking 10 января 2019 | 17:02
aspid55: Тю, так отладэженоиже все. Сосед по парте донесет, бульдозером на перемене раздавят.
palm_coast 10 января 2019 | 17:17
aspid55:
Ну зачем же сразу обыскивать.., на входах поставят омлетоискатели, котлетоискатели, бутербродоискатели, ... 21й век на дворе, Китай произведет России нужное оборудование за небольшой кусочек территории.
piter_ug 10 января 2019 | 16:20
Даже в колониях продуктовые передачи разрешены.)
polikarpich 10 января 2019 | 16:25
piter_ug: Всё, понеслась... Начался новый год. Запретить, ограничить, ужесточить...
Не знаю, как там сейчас в школьных столовых, но ту рыготину брежневского периода я прекрасно помню. Это ели только самые оригиналы-маргиналы, коих было единицы. В-основном, в столовую бежали только за булочкой с компотом, "кофе" или "чаем". Но деньги все сдавали исправно.
fikus74 10 января 2019 | 16:44
polikarpich: в воронежской школьной №69 столовке кроме хлебных котлет и слипшихся макарон ничего не было. (середина 80-х)
rash 10 января 2019 | 16:22
Надо запретить из дома, а в школьные столовые только из Крыма, с известного комбината, только надо решить - это будет под эгидой золотова или пригожина.
vedma2017 10 января 2019 | 17:05
rash:
Вы ничего нового не придумали, и так со "школьных обедов" все сливки пригожин снимает.
b054026 10 января 2019 | 16:24
Нам не привыкать, по бульдозеру на школу выделят...
defender 10 января 2019 | 16:30
дебилы. .. Они окончательно чутьё потеряли. ..
mmm_333 10 января 2019 | 16:31
Пригожин сволочь видимо и там хочет урвать! У детей, кто свое ест.
zhrv 10 января 2019 | 16:32
- "возможно, вскоре запретят приносить с собой еду из дома"
А кто там у нас главный по школьному питанию? Что еще за порядки - обносить доверенных людей?!
fikus74 10 января 2019 | 16:41
да посылать эти россанпины на буй.
hihi2raza 10 января 2019 | 16:51
Да, да будете жрать школьное говно из столовки по безумным ценам. И ведь будете жрать, потому что, вы дибилы и терпилоиды!
cromwel 10 января 2019 | 16:56
теперь при входе в школу буду заставлять открывать в портфель и проверить на наличие еды? А дальше запретят своим ходом ходить в школу.. Заставят скидываться на школьные автобусы. Идиоты.
ansata 10 января 2019 | 17:03
Вчера СМСка из школы прилетела об отмене бесплатного питания для учеников из "неблагополучных" семей. Сегодня эта новость. Занятно..
vorthyn 10 января 2019 | 17:05
Очередной ИДИОТИЗМ депутатов.. У них одна мысль в мозгах; что-бы еще запретить? Как-бы ухудшить жизнь граждан?
Теперь будут детей пальмовым маслом кормить.
vova6_let 10 января 2019 | 17:10
"Санкционные продукты"-это домашние продукты ?
igor_ewgrafoff 10 января 2019 | 17:12
Вот интересно, какая сволочь лезет не в свои дела. Пусть свою жену учит щи варить. Их дело организовать столовку, а ходить туда или нет, это мы как - то решим без них.