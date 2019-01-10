Объединение России и Белоруссии сегодня не обсуждается, — заявил президент Александр Лукашенко
В повестке дня вопроса об объединении нет, сказал Александр Лукашенко госагентству Белта. По его словам это было решено вместе с президентом Путиным. Вопросы о независимости белорусской православной церкви Лукашенко назвал очень глупыми и притянутыми за уши. Он убеждён, что союз двух стран может развиваться только на равноправной основе и на это должна быть воля россиян и белорусов. «Не потому что Лукашенко так хочет, как это преподносится в России, а потому что это фундаментальные принципы построения любого союза».
Президент Белоруссии призвал всех успокоиться и прекратить такие разговоры. Отметив ещё, что «здесь никто никого не наклонит». Лукашенко также поручил проработать вопрос о поставках нефти из стран Балтии. В конце декабря политик дважды ездил в Москву к Владимиру Путину обсуждать цены на газ для своей страны и компенсации из-за налогового манёвра, проводимого в России. Коллеге белорусский президент подарил четыре мешка картошки элитных сортов со своего подворья. И сказал Путину, что они никогда не смогут друг другу надоесть.
В Кремле несколько недель назад также заявляли, что вопрос об объединении России и Белоруссии в одно государство не обсуждается.
Комментарии9
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cromwel 10 января 2019 | 16:12
Сегодня конечно не обсуждается. Она обсуждалось несколько дней назад. Картошкой Лукашенко не смог отстреляться. Лишился невинности.
oldpartizan 10 января 2019 | 16:12
ждём шайбу в лоб или неудачное катание на лыжах?
salut__521 10 января 2019 | 16:15
//И сказал Путину, что они никогда не смогут друг другу надоесть.//
Неплохой повод двум холостякам пожениться и заняться друг дружкой, перестав наконец драть народ...
oxlomon 10 января 2019 | 16:21
Re: не обсуждается
Как это, “не обсуждается”? Бацка просто не в курсе: зашёл бы, штоле, не сайт «Эха» и лично убедился бы, что эту тему тут трут в перманентном режиме! Уже фсё порасписано: чего, кому и скока.
yralez 10 января 2019 | 16:26
Два плешивых нас как скот делят.....нес спрашивая.
brian 10 января 2019 | 16:36
Тогда в чём смысл существования Союзного государства ? Получать нефть и газ из России подешевле ? Иметь российских рынок сбыта на условиях наибольшего благоприятствования ? И, кстати, почему не установлены конкретные сроки объединения ?
mmm_333 10 января 2019 | 17:03
brian: коленьку надо пристроить по наследству... нет никаких высоких смыслов, только своя шкура личная и красивая жизнь себе и свои ублюдкам
hagana 10 января 2019 | 16:45
Слово СЕГОДНЯ выглядит очень подозрительно !
creta 10 января 2019 | 16:58
hagana: Нормально оно выглядит. Ни сегодня, так завтра Белоруссия станет в составе РФ.