В повестке дня вопроса об объединении нет, сказал Александр Лукашенко госагентству Белта. По его словам это было решено вместе с президентом Путиным. Вопросы о независимости белорусской православной церкви Лукашенко назвал очень глупыми и притянутыми за уши. Он убеждён, что союз двух стран может развиваться только на равноправной основе и на это должна быть воля россиян и белорусов. «Не потому что Лукашенко так хочет, как это преподносится в России, а потому что это фундаментальные принципы построения любого союза».

Президент Белоруссии призвал всех успокоиться и прекратить такие разговоры. Отметив ещё, что «здесь никто никого не наклонит». Лукашенко также поручил проработать вопрос о поставках нефти из стран Балтии. В конце декабря политик дважды ездил в Москву к Владимиру Путину обсуждать цены на газ для своей страны и компенсации из-за налогового манёвра, проводимого в России. Коллеге белорусский президент подарил четыре мешка картошки элитных сортов со своего подворья. И сказал Путину, что они никогда не смогут друг другу надоесть.

В Кремле несколько недель назад также заявляли, что вопрос об объединении России и Белоруссии в одно государство не обсуждается.